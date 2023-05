2. Liga Mitte: Z-S-P gibt die Rote Laterne ab

ZSP - PILGERSDORF 3:1. Mit einem 3:1 über Pilgersdorf gab Zemendorf die „Rote Laterne“ ab und sprang auf den vorletzten Rang. Dabei war im Vorfeld gegen die beste Frühjahrsmannschaft nicht unbedingt mit einem vollen Erfolg zu rechnen, ZSP besann sich aber auf seine Stärken und das machte sich bezahlt. Erst sollte es aber nicht gut aussehen. In Minute 21 brachte Julian Schwarz die Gäste nach einem Bilderbuchkonter in Führung, noch vor der Pause gelang der Truppe von Trainer Christian Kodydek aber die Wende, in Hälfte zwei machte schließlich Robert Humel den Deckel drauf (82.). Kodydek: „Ich finde, wir haben verdient gewonnen, haben wenig bis kaum Torchancen zugelassen und waren richtig gut im Match. Da bin ich echt stolz auf die Jungs!“ Für Pilgersdorf war es der erste „Nuller“ nach langer Zeit. Präsident Hans Schwarz: „Man hat gemerkt, ZSP wollte den Sieg mehr. Die haben gekämpft wie die Löwen!“

NEUTAL - PÖTTSCHING 3:0. Nach einem 0:3 gegen Neutal ist Pöttsching neuer Letzter. Gut eine halbe Stunde lang stand es 0:0, ehe David Kondrlik die Heimischen in Führung brachte. Sieben Minuten später war es wieder Kondrlik, der auf 2:0 stellte. Damit ging es auch in die Kabinen. Und auch lange nach der Pause blieb es beim 2:0. Michael Trummer besorgte schließlich in Minute 80 den Endstand. Neutals Sportlicher Leiter Gerald Trummer: „Am Anfang taten wir uns schon schwer, ab dem 2:0 war es für mich eine klare Angelegenheit.“ Pöttsching-Coach Thomas Köller stimmte in Teilen zu: „Ich finde, bis zum 0:2 war es offen. Auch danach hätten wir aber durchaus rankommen können. Uns gelang aber leider kein Tor.“ So bleibt die Situation für den ASV prekär. Am Freitag wartet nun das wichtige Spiel gegen Neudörfl, wo man fast schon zum Siegen verdammt ist.

MARZ - FORCHTENSTEIN 1:1. In einer schnell geführten Partie mit wenigen Torraumszenen blieb die einzige erwähnenswerte Aktion der ersten Hälfte die Gelbe Karte für Forchtenstein Offensivmann Huber (10.). Diese sollte später noch wichtig werden. In der zweiten Halbzeit waren es die Gäste, die besser aus der Kabine kamen. Eine Hereingabe von Spuller wurde mit der Hand geblockt: Elfmeter. Diesen verwandelt Simon Marin souverän (48.). In Folge blieben die Forchtensteiner am Drücker, schwächten sich aber in Minute 52 selbst: Der mit Gelb vorbelastete Huber holte sich nach einem übereifrigen Einsteigen die zweite Gelbe Karte ab. „Der Platzverweis hat vieles verändert. Wir haben dann nur noch verteidigt.,“ so SVF-Coach Buchner. In Überzahl versuchte der Tabellenführer dann nochmal alles. Schließlich war es, wie so oft, Köfargao (72.), der, nach einem hohen Ball, fünf Meter vor dem Tor den Ausgleich erzielt.

NEUDÖRFL - OBERPETERSDORF/SCHWARZENBACH 0:2. Für einen starken Beginn belohnte sich die FSG früh. SC-Goalie Rusnak verschätzte sich und Patrick Cseke bekam den Ball auf den Kopf. Führung für den Favoriten. Auch beim 2:0 sah die Hintermannschaft der Neudörfler nicht gut aus. Donat Ferenczy stellte auf 2:0. Neudörfl-Coach Staffler zeigte sich verärgert: „Unnötiger geht es nicht. Beim 1:0 verschätzt sich Rusnak und beim 2:0 war es zweimal einfach schlechte Zweikampfführung.“ Die Neudörfler wollten sich aber vor heimischer Kulisse nicht einfach so geschlagen geben. Nach einem langen Ball in Zentrum wurde auf Grabenwöger verlängert. Diese lupfte den Ball über den herausgekommenen Bazanovic. Oberpetersdorf-Schwarzenbach Co-Trainer Gerdenitsch: „Wir haben gut begonnen und in der ersten Halbzeit alles klar im Griff gehabt.“ In der Schlussphase sah FSG-Verteidiger Roschitz nach einem harten Einsteigen gegen Samuel Glöckl dann noch Gelb-Rot (90+3.).

LACKENBACH - OBERPULLENDORF 3:3. Nach einem frühen Doppelschlag von Mehic (4., 9.) stand es bereits nach nicht mal zehn Minuten 2:0 für die Hausherren. Stefan Horvath, Obmann des SV Lackenbach: „Wir haben erwartet, dass der Sack zu ist. Durch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen kam Oberpullendorf dann wieder ins Spiel zurück. Der Anschlusstreffer (Anm.: Bagi/14.) hätte kein Freistoß sein dürfen und auch der Ausgleich (Anm.: Batizi-Pócsi/35.) war meiner Meinung nach Abseits.“ Die Lackenbacher ließen sich davon nicht beirren und kamen gut aus der Halbzeit. Jedoch waren es die Oberpullendorfer, die als Erster jubeln durften. Wieder war es Batizi-Pócsi (61.), der zum 3:2 einschob und die Aufholjagd perfekt machte. Der SV Lackenbach gab aber nicht auf, spielte nochmal auf Unentschieden. Nach einer unglücklichen Aktion von SCO-Torwart Moritz sollte dies auch gelingen: Eine Flanke wurde an die Latte abgefälscht und fiel erneut Manuel Halper (80.) auf den Kopf – 3:3. SCO-Coach Fejzic: „Ein sehr unglückliches Spiel für uns. Wir haben nach dem 2:0 wirklich Moral bewiesen. Vielleicht habe ich mit den Wechseln den Rhythmus des Teams gestört. Das nehme ich auf meine Kappe.“

BAD SAUERBRUNN 1b - DRASSMARKT 4:1. Die Zweitauswahl des SC Bad Sauerbrunn ist weiter richtig gut drauf. Nach Oberpetersdorf und Marz stellt die Truppe von Trainer Richard Kern die zweitbeste Frühjahrs -Elf. Nicht zuletzt aufgrund eines deutlichen Erfolgs über Draßmarkt. Bereits nach wenigen Minuten brachte Ricardo Bartha den SCBS in Führung. Vor allem in der ersten Halbzeit spielten die Sauerbrunner stark auf, sinnbildlich dafür der Pausenstand von 3:1. Nach Wiederanpfiff legte man noch einen Treffer drauf, damit stand am Ende ein deutlicher Erfolg. Coach Kern: „Es war eigentlich so, wie es sich liest, eine klare Angelegenheit.“ Draßmarkt-Trainer Christian Rotpuller: „Die erste Halbzeit war extrem schwach von uns.“

OBERLOISDORF - ROHRBACH 1:2. Eine flotte erste Halbzeit lieferten sich Oberloisdorf und Rohrbach, dafür blieb es nach der Pause ruhig. Nach zehn Minuten stellte SVR-Offensivspieler Radomir Jovanovic auf 1:0, kurz drauf glich Marco Art aus. Marco Hodosi stellte wenig drauf aber wieder den alten Abstand her – dabei blieb es. Rohrbachs Obmann Roman Landl feierte den Auswärtserfolg mit folgenden Worten: „Am Anfang waren wir sehr dominant. Durch ein blödes Gegentor kamen wir etwas ins Straucheln. Ab dem 2:1 haben wir jedoch wieder souverän gespielt.“ Oberloisdorfs Obmann Manuel Pratscher meinte: „Wir hatten durchaus Chancen aufs 2:2. Da wir aber wieder verloren haben, müssen wir jetzt schön langsam munter werden.“

LOCKENHAUS-RATTERSDORF - STEINBERG 1:3. Ein abgefälschter Kopfball von Kovacs fiel Szabo vor die Füße (30.), dieser muss nur noch zur Pausenführung einschieben. In der zweiten Halbzeit mühten sich die Jungs rund um Trainer Artner wieder ins Spiel zu finden. Ehe dies geschah, stellte Friedel auf 1:1. Steinberg-Trainer Koo: „Wir haben zu unserem Spiel gefunden und nach dem 1:2 musste Lockenhaus-Rattersdorf dann aufmachen. Das haben wir genutzt.“ Nach einem energischen Laufduell an der Mittellinie, wurde ein Steinberger im Sechzehner zu Boden gebracht. Den resultierenden Elfmeter verwandelte Ramon Halmai (54.) souverän. SC-Coach Artner: „Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr gut präsentiert, dann aber innerhalb von 20 Minuten alles verspielt.“ In Unterzahl drückten die Hausherren dann nochmal aufs Gas, aber vergebens: Aus einem Eckball für Lockenhaus gab es Konter für die Gäste, welchen Krisztian Horvath (75.) gewinnbringend verwertete.