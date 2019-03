Mit dem 1:0-Sieg gegen den SV 7023 Z-S-P sorgte Tabellen-Schlusslicht Nikitsch für eine kleine Überraschung. Gleichzeitig gewann auch der ASK Marz in Lockenhaus und zog damit auch den direkten Gegner in den Abstiegskampf.

Da auch das direkte Duell zwischen Draßmarkt (13.) und Oberloisdorf (14.) unentschieden endete, liegen zwischen dem Schlusslicht und Lockenhaus, das derzeit auf Platz elf der Tabelle liegt, nur noch sechs Punkte. Nikitsch-Sektionsleiter Michael Balogh sieht die Situation entspannt: „Wir haben keinen Druck, schauen von Woche zu Woche. Wenn wir absteigen, dann steigen wir eben ab.“ In Marz ist man nach dem ersten Sieg im dritten Rückrunden-Spiel erleichtert und hat nun im Heimspiel gegen den Tabellen-Zwölften aus Lackenbach die Chance, im direkten Duell bis auf einen Punkt an die Wagentristl-Elf heranzurücken.

Oberloisdorf-Obmann Wolfgang Schedl prophezeit im Abstiegskampf Spannung bis zum Schluss: „Ich rechne damit, dass es bis zum Ende der Saison spannend bleibt, mehrere Teams gegen den Abstieg kämpfen werden.“ Seine Oberloisdorfer bekommen es am kommenden Samstag mit dem Tabellenführer zu tun.