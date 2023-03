Bad Sauerbrunn 1b: Derby-Brisanz auf vielen Ebenen

Werbung

BAD SAUERBRUNN 1b - NEUDÖRFL, SONNTAG, 15 UHR. Im Hinspiel flogen nach dem Schlusspfiff die Fäuste – Neudörfls Nazar Savchuk schlug, nach vermeintlichen Provokationen seines Gegenübers, den slowakischen Sauerbrunn 1b-Stürmer Stanislav Lapin regelrecht k.o. Der musste schwer verletzt ins Krankenhaus: doppelter Kieferbruch und Gehirnerschütterung. Logisch, dass beide Teams nicht gerne an diese Partie zurückdenken. Und daraus aber auch keine große Geschichte mehr machen wollen.

„Es ist ein Derby wie immer“

„Nein, es ist für uns ein Derby wie immer. Wir wollen die Form der letzten Woche mitnehmen und gewinnen“, so Bad Sauerbrunn 1b-Kapitän Andreas Tanzler. Die Protagonisten des Hinspiels werden übrigens nicht aufeinandertreffen. Sevchuk wird wohl in der Startelf der Gäste stehen, Lapin ist noch nicht einsatzfähig. Dafür treffen die Kurort-Kicker auf Neudörfl mit Neo-Coach Christian Staffler, der seiner Premiere entgegenfiebert: „Ein Derby ist immer etwas spezielles und ein wichtiges Spiel.“ Den SCN will der 31-Jährige nicht ganz umkrempeln: „Aber es wird die eine oder andere Änderung geben. Jeder Trainer hat seine Idee. Und ich will gleich beginnen, auch im Wissen, dass nicht alles auf Anhieb klappt.“