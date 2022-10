Buchners Bilanz bei Forchtenstein derzeit makellos

Werbung

„Es macht wieder richtig viel Spaß, nicht nur weil die Ergebnisse gut sind“, strahlt Markus Buchner, der nach seinem Aus als Pöttsching-Trainer seit drei Wochen wieder in der 2. Liga Mitte an der Seitenlinie im Einsatz ist. Und zwar bei den ambitionierten Forchtensteinern, die seit seinem Amtsantritt so richtig aufblühen.

Acht Punkte aus neun Spielen gab es, bevor Andi Feurer sein Traineramt zur Verfügung stellte und die Burgherren mit Buchner rasch einen Nachfolger bestellten. Das Engagement des 44-Jährigen erwies sich bislang als Goldgriff. In drei Spielen gab es drei Siege. Neun der 17 Saisontore fielen bereits in der Ära Buchner. Der Coach bleibt aber gewohnt bescheiden: „Wir wollen weiter hart arbeiten. Es waren schon viele gute Phasen dabei, aber es gibt auch noch genug Luft nach oben.“

Der Plan bis zum Ende der Hinrunde: „Weiterhin so viele Punkte wie möglich zu sammeln“, so Buchner, der seiner Mannschaft durchaus zutraut, den angepeilten Platz im vorderen Drittel zu fixieren: „Die Qualität, um dort eine Rolle zu spielen, hat die Mannschaft.“ Der nächste Gegner ist daher gleich eine echte Prüfung. Die Forchtensteiner treffen am Samstag (16 Uhr) daheim auf den Zweiten aus Lackenbach.