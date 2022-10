Das kalkulierte Goalie-Risiko Lackenbachs

Werbung

Weil Einsergoalie Julian Böhm aufgrund einer Muskelverletzung außer Gefecht ist, hütete zuletzt Lukas Sebestyen beim 1:1-Remis das Gehäuse beim SV Lackenbach. Soweit, so klar.

Doch was war das personelle Fangnetz, falls der Schlussmann während der Partie ausfallen sollte? Darauf verzichtete der SVL, wie Trainer Roman Fennes klarstellt, aus Mangel an Alternativen. Und falls es doch dazu gekommen wäre? „Dann“, meinte der Coach schmunzelnd, „hätten wir spontan entschieden und einen der größeren Spieler ins Tor gestellt“. Hört sich nach einem kalkulierten Goalie-Risiko an. Noch etwa zwei Wochen wird Böhm verletzungsbedingt passen müssen, ebenso lange könnte die Lage im Tor noch unsicher bleiben.

Eine Variante gibt es allerdings noch: Manuel Salaba. Der 22-Jährige Ex-SVM-Goalie, der im Bezirk Oberpullendorf nach Stationen bei Kobersdorf und dem SC Oberpullendorf seit Jänner in Lackenbach gemeldet ist, steht allerdings tatsächlich nur als absoluter Backup zur Verfügung. Aus beruflichen Gründen ist Salabas Zeit auch am Wochenende oft sehr knapp bemessen, außerdem befindet sich der Lebensmittelpunkt des Schlussmanns mittlerweile in der Nähe von Wien. Ergo steht Salaba tatsächlich nur sporadisch zur Verfügung steht.

Das letzte Mal war allerdings gar nicht so lange her – am 16. September hütete er beim 3:2-Auswärtssieg gegen seinen Ex-Klub Oberpullendorf das Lackenbach-Gehäuse. „Ein bisschen Qualität bringe ich schon noch mit, von daher helfe ich gerne als Backup, aber eben nur, wenn es sich ausgeht“, so der schmunzelnde Schlussmann, der die Prioritäten verschieben musste. Kein Problem für Trainer Fennes, der Salabas Einstellung lobt: „Wenn er nicht verhindert ist, können wir auf ihn zurückgreifen. Das freut uns natürlich, wenn es passt.“

Ob er am Wochenende, wenn Lackenbach am Samstag Pöttsching empfängt, zur Verfügung steht, konnte Salaba noch nicht sagen. Falls nicht, steht eben „Zweier“ Lukas Sebestyen parat. Dieser ließ sich zuletzt nichts zu Schulden kommen. Fennes: „Gegen die FSG war er fehlerfrei.“