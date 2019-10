Das mit Spannung erwartete Kellerduell zwischen den beiden Nachzüglern Schattendorf und Marz wurde den Erwartungen gerecht: Beide Teams zeigten sich hochmotiviert, willensstark und lieferten sich ein enges Duell auf Top-Niveu. Während in Hälfte eins die Gäste aus Marz das nötige Glück auf ihrer Seite hatten, zeigte Schattendorf im zweiten Durchgang einen tollen Kampf und glich aus. Für Marz-Coach Lorandt Schuller ist das 1:1 ein logisches Ergebnis: „Solche Spiele gehen meistens Unentschieden aus.“ Man reiste mit dem Ziel nach Schattendorf, zumindest einen Punkt mitzunehmen, so Schuller. Also konnte er mit dem Punkt auch durchaus zufrieden sein: „Schattendorf ist besser, als es ihre aktuelle Tabellensituation zeigt, deshalb ist ein Remis ein durchaus gutes Ergebnis.

„Wir waren dem Sieg eindeutig näher“

Schattendorf-Coach Alfred Wagentristl hätte jedenfalls gerne einmal öfter gejubelt: „Wir waren dem Sieg näher, vor allem in der zweiten Hälfte haben wir gezeigt, wer Herr im Haus ist.“ Nun gibt es für beide die nächsten richtungsweisenden Spiele: Marz empfängt Neutal, Schattendorf ist beim Tabellenzehnten Kaisersdorf zu Gast.