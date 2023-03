Derby: Gansbären fordern Leader Marz

Werbung

ROHRBACH – MARZ; SAMSTAG, 17 UHR: Beim Blick auf die Tabelle müsste man die Marzer logischerweise zum Favoriten erklären, lachen die Gäste doch von der Tabellenspitze. „Die Tabelle zählt in solchen Spielen aber weniger als sonst“, weiß Rohrbachs Obmann Roman Landl. Und bei den Gansbären hängen die Trauben sowieso hoch. Der SVR ist das zweitbeste Heimteam. Und Marz auswärts? Ebenfalls das zweitbeste Team der Liga.

Aber wie erwähnt sind Statistiken in einem Lokalschlager nebensächlich: „Da kommt es dann drauf an, wer an dem Tag den Sieg mehr will und ich hoffe, es sind wir“, so Landl. Rohrbach könnte nicht nur den Derbysieg holen, sondern auch den mittlerweile komfortablen Vorsprung des Nachbarns schmelzen lassen und sich selbst auch noch einmal zumindest in eine Art Lauerstellung bringen.

Marz-Trainer Dadi Maxell: „Fünf Punkte Vorsprung sind super, aber wir machen uns noch keine Was wäre wenn-Gedanken. In Rohrbach wartet ein schwieriges Spiel. Die sind sicher eines der formstärksten Teams der Liga momentan. Und auf ein Derby freut man sich sowieso immer.“