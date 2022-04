Draßmarkter gehen mit Ausfällen ins Derby

Werbung

DRASSMARKT - NEUTAL, SAMSTAG, 18:00 UHR.

Eigentlich wollte Draßmarkt-Trainer Wolfgang Bleier die spielfreie Woche nutzen, um bei einigen Spielern Verletzungen auszukurieren, aber es kam anders als geplant. Mit Andreas Kirchknopf und Thomas Köllerer gesellten sich zwei weitere Spieler dazu. Christian Gschirtz und Jürgen Kornfeld fehlten ohnehin und sind für das Heim-Derby mehr als fraglich.

„So haben wir uns das nicht vorgestellt. Die Vorzeichen sind alles andere als gut“, meint Trainer Wolfgang Bleier vor der Partie gegen Neutal. Die Gäste sind trotz erster Frühjahrsniederlage weiterhin gut drauf. Das weiß auch Bleier: „Man darf die Marz-Schlappe nicht überbewerten. Ich schätze sie sehr stark ein. Trotzdem will ich zu Hause jedes Spiel gewinnen.“

MARZ - LACKENBACH, FREITAG, 19:30 UHR.

Der ASK Marz kam nach seinem spielfreien Wochenende perfekt aus den „Re-Start-Löchern“. In Neutal gewann die Truppe von Dadi Maxell 5:1. Diesen Erfolg will man nun zuhause im Heimspiel gegen den SV Lackenbach bestätigen.

Unterfangen wird dies aber kein leichtes, auch die Lackenbacher sind gut drauf. Maxell sieht darin eine ähnliche Ausgangsposition wie vor einer Woche: „Neutal war ebenso noch ungeschlagen. Es wird drauf ankommen, dass wir wieder so spritzig, so konzentriert agieren, den Kampf gegen Lackenbach annehmen.“

SVL-Trainer Roman Fennes, zum Gastspiel beim ASK am Freitagabend: „Ich glaube, wir können gegen jeden Gegner punkten, auch wenn es sicher ein schweres Spiel wird.“