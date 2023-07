Ein Hauch von Europacup in der 2. Liga Mitte

Zemendorf

Das letzte Transferwochenende in der 2. Liga Mitte hatte es nochmal in sich. Besonders Lockenhaus-Rattersdorf und Zemendorf schlugen im Finish nochmal am Transfermarkt zu.

Der SCLR sicherte sich die Dienste von Laszlo Lencse. Lencse kommt direkt aus der zweiten ungarischen Liga von Haladas Szombathely zu Lockenhaus. Die bisherige Karrierebilanz des 35-Jährigen kann sich sehen lassen: zweifacher ungarischer Meister, Torschützenkönig der zweiten ungarischen Liga, Einsätze in der Europa League sowie der Champions-League-Quali und Aufenthalte in Griechenland und Israel sprechen eine deutliche Sprache. Jetzt soll er die Offensive der Lockenhauser beleben. 2016 gehörte Lencse gar dem erweiterten EM-Kader der ungarischen Nationalmannschaft an.

Ähnlich ins oberste Regal griff Ligakonkurrent ZSP. Die Zemendorfer trennten sich nach einer schwierigen Vorsaison von einigen Legionären und holten drei neue – alle mit Profierfahrung. Am klingendsten wohl der Name Tomas Majtan. Der Slowake kann aus der Saison 2010/11 gar Einsätze (mit MŠK Žilina) in der Champions Legaue-Gruppenphase vorweisen. 2018 kickte er für Bruck. Außerdem neu sind der Rumäne Ciprian Brata und der Serbe Filip Pankarican – beide spielten in ihren Heimatländern in der höchsten Spielklasse. Trainer Christian Kodydek erhofft sich durch die Erfahrung der Neuen eine Qualitätssteigerung. Die Vita der drei spricht jedenfalls einmal für sich.