Forchtenstein - ZSP: Richtungsweisendes Kellerduell

Werbung

FORCHTENSTEIN - Z-S-P, SAMSTAG, 18 UHR. Der Forchtensteiner Trainer Markus Buchner macht keinen Hehl aus der kommenden Partie: „Das ist das wichtigste Spiel bisher für uns.“ Acht Punkte liegt sein Team vor Schlusslicht ZSP, fünf vor Pilgersdorf und zwei vor Pöttsching. Deshalb ist für den Burgherren-Coach klar: „Wir können uns viel Luft verschaffen.“ ZSP hingegen braucht in Wahrheit einen Sieg. „Wir würden mit einem Erfolg Forchtenstein auch noch mit in die Abstiegs-Verlosung ziehen und uns selbst wieder die Tür in Richtung Klassenerhalt ein Stück öffnen“, weiß ZSP-Cheftrainer Christian Kodydek, der aber an seine Mannschaft appelliert: „Wir müssen anders spielen als gegen Lackenbach. Wichtig wird sein, die Tugenden auf den Platz zu bringen, die man im in dieser Situation zwingend braucht. Kampfgeist und Laufbereitschaft. Mit der Einstellung aus der letzten Woche gewinnen wir gegen niemanden.“ Ein großer Lichtblick für Kodydek ist die Rückkehr von Daniel Molnar, der gegen Lackenbach gesperrt (Gelb-Rot) zusehen musste. „Mit ihm sind wir stärker und variabler“, so Kodydek. Die personelle Situation in Zemendorf ist entspannt, man kann so gut wie aus dem Vollen schöpfen. Im Gegensatz zu den Gastgebern, die einige Ausfälle zu beklagen haben. Marco Feyertag ist nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Pöttsching gesperrt. Yannick Tatar fehlt verletzungsbedingt. Und hinter so manchem wichtigen Spieler steht ein Fragezeichen. Julian Strodl nahm ebenso wie Goalie Manuel Geisendorfer eine leichte Verletzung aus dem Pöttsching-Spiel mit. Bei beiden ist ein Einsatz offen.