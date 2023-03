Gansbären: Ein Auftakt nach Maß

Werbung

Ein 4:1 in Forchtenstein, 6:1 daheim gegen Winterkönig Steinberg – Rohrbachs Reise begann in der Rückrunde fast wie im Bilderbuch. Wohin die Reise noch führen kann? Kapitän Daniel Tomassovits bleibt bescheiden: „Wir schauen von Spiel zu Spiel, konzentrieren uns immer auf den nächsten Gegner.“ Und der heißt zunächst Lockenhaus-Rattersdorf sowie dann Nachbar und Titelkandidat Marz.

Und wenn man beide Spiele gewinnt? Tomassovits lässt sich nicht zu einer Kampfansage hinreißen: „Jetzt gilt der Fokus Lockenhaus-Rattersdorf. Gegen die haben wir uns nie leicht getan. Wir wollen aber natürlich in Rattersdorf ein gutes Ergebnis einfahren. Und erst dann blicken wir auf das Spiel gegen Marz.“

Tomassovits weiß als Routinier genau, dass eine Saison länger als zwei Spiele dauert. Die hat man in Rohrbach aber wunderbar über die Bühne gebracht. Als Zufall will Tomassovits dies keineswegs einordnen: „Da gibt es schon Gründe dafür. Wir hatten zwar keine so berauschenden Ergebnisse in der Vorbereitung, aber die Gegner waren durchaus stark. Und wir haben im Training sehr gut gearbeitet, hatten eine enorme Trainingsbeteiligung. Das kommt uns jetzt zugute. Der Kader ist groß und sehr ausgeglichen. Es sind so gut wie alle Spieler fit.“

Auch Obmann Roman Landl will „die Kirche im Dorf lassen“, den SVR würde er aber am Ende der Saison schon gerne unter den Top-Drei sehen: „Bis dahin ist es ein weiter Weg, aber vor der Saison war es unser Ziel und komplett außer Reichweite ist es nicht. Es gilt aber weiterhin fokussiert zu bleiben und hart zu arbeiten. Das hat die Mannschaft zuletzt richtig gut gemacht.“