Köfarago zu Marz: Erste Transfers getätigt

Einen nicht unbekannten Neuzugang machte dabei zuletzt der ASK Marz fix: Lockenhaus-Rattersdorf-Stürmer Szilard Köfarago wechselt zur Elf von Trainer Dadi Maxell.

Köfarago ist damit „der“ Stürmer, den die Marzer schon lange suchten, und war absoluter Wunschspieler Maxells, wie dieser gegenüber der BVZ erklärte: „Ich kenne Szilard schon lange, hatte ihn im Nachwuchs und bin richtig froh, dass wir jetzt so einen Stürmer in unsere Reihen kriegen.“ In der aktuellen Saison bewies Köfarago seinen Torriecher bereits 15-mal: Damit steht er am starken sechsten Platz der Liga-Schützenliste.

Auch die Marzer Konkurrenz schläft nicht: Dabei vor allem dick im Rennen der SC Oberpullendorf. Die Bezirkshauptstädter fixierten mit Sebastian Berlakovich (Kaisersdorf) und Rene Sturm (Oberloisdorf) zuletzt ebenfalls zwei ligainterne Neuzugänge. Auf SCO-Seite freut man sich sehr über die Transfers: Sowohl Berlakovich als Sturm streiften bereits das Oberpullendorf-Trikot über, sind also „Heimkehrer“. Foto: Martin Ivansich