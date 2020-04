Er ist eigentlich ein waschechter Neuner – ein klassicher Stürmer, der eben weiß, wo das Tor steht. Trotzdem spielt Laszlo Gulyas mit der Nummer acht. „Weil ich, seitdem ich Fußball spiele, also schon im Nachwuchs, mit der Acht gespielt habe“, so der Goalgetter, der bei all seinen Vereinen vor allem mit jeder Menge an Toren überzeugte. In seiner Heimat in Ungarn war der mittlerweile 38-Jährige, der im Burgenland für den SV 7023 ZSP, Wiesen, Siegendorf, Rohrbach, Pilgersdorf, Oberloisdorf und jetzt eben bis zum Saisonabbruch für Neutal auf Torjagd ging, dreimal Schützenkönig. Das wurde er in Österreich zwar nie, auch nicht in Niederösterreich bei Puchberg: „Da haben 31 Tore nicht gereicht.“ Vereinsintern war Gyulas aber meist der beste Schütze — insgesamt hält der glühende Juventus- und Cristiano Ronaldo-Fan bei imposanten 290 Treffern. Jetzt stoppte Corona den Vollblut-Stürmer auf seinem Weg zum 300. Tor.

Spielertrainer soll der nächste Schritt sein

Aufhalten lässt sich der ehrgeizige Ungar auf seinem Weg dorthin aber nicht: „Das 300. Tor mache ich fix, ich kann ja noch fünf Jahre Fußball spielen.“ Zusatz: „Wichtig ist aber, dass ich meiner Mannschaft helfen kann.“ Und in Zukunft möglicherweise sogar als Spielertrainer: „Das ist der nächste Schritt, der für mich auf dem Plan steht. Ich will auch nach der aktiven Karriere am Ball bleiben, eben als Trainer.“