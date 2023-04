Leader Marz und die Pleite in Draßmarkt

Werbung

DRASSMARKT - MARZ 3:0. Die Gastgeber traten unbekümmert auf und hatten von Beginn weg viel Leichtigkeit im Spiel, während sich Marz mühte, um ins Spiel zu kommen. Und bevor dies geschah, führte der Außenseiter bereits 2:0. Die Treffer? Sehenswert. Zuerst nagelte Emanuel Straß das Leder ins Kreuzeck (20.), danach zirkelte Christian Gschirtz den Ball ins Netz, wieder ins Kreuzeck. Draßmarkt belohnte sich mit Traumtoren für einen beherzten Auftritt, der lediglich nach der Pause ein wenig ins Schleudern kam. Da hatte Marz eine gute Viertelstunde, aus der die Gäste aber kein Kapital schlugen. So waren dann eben wieder die Draßmarkter dran und setzten ihre Kreuzeck-Festspiele fort. Wieder war es Straß, der wenige Augenblicke vor dem Ende in den Winkel traf und den klaren Heimsieg besiegelte. „Wir waren die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen“, so SVD-Trainer Christian Rotpuller. Marz-Coach Dadi Maxell bestätigte: „Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung. Draßmarkt wollte den Sieg viel mehr.“

STATISTIK

SV DRASSMARKT - ASK MARZ 3:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (20.) Straß, 2:0 (36., Freistoß) Gschirtz, 3:0 (89.) Straß. Reserve: 4:2 (Leser, David Pfneiszl 3; Buchinger, Fasching). SR: Thiel (D: gut/M: gut).- Draßmarkt, 100.

Draßmarkt: Uj; Fuchs, Rainprecht, Gschirtz, Czingraber; Bader, Köllerer; Köver (83. Mesanovic), Straß, Krutzler; Treiber (90. Kirchknopf).

Marz: Marcus Scheiber; Jevremovic, Angyal, Mertz, Babel; Patrick Scheiber (79. Schütz), Batar (87. Christopher Scheiber); Skala, Benes, Högerl (66. Dusek); Köfarago.

PILGERSDORF - BAD SAUERBRUNN 1b 2:0. Mit einem 2:0 über die 1b des SC Bad Sauerbrunn verlässt der USC Pilgersdorf vorerst die Abstiegsplätze. Weil gleichzeitig Pöttsching verlor, rangiert die Truppe von Janos Imre nun auf Platz 14. Der Sieg über die Kurortler war der bereits vierte im Frühjahr und gleichzeitig ein hartes Stück Arbeit. Erst durch zwei Treffer in der Schlussviertelstunde kamen die Pilgersdorfer auf die Siegerstraße. Einmal war dabei Patrick Fleischhacker erfolgreich (79.), den Deckel machte schließlich Michael Kirnbauer drauf (87.). Über weite Strecken war das Duell dabei richtig sehenswert. Dazu trugen auch die Gäste ihren Teil bei. Dass man am Ende verlor, war laut Trainer Richard Kern bitter: „Ich muss sagen, dieses Spiel war unser bestes im Frühjahr. Bei drei, vier Chancen hatten wir allerdings Pech. Machen wir eine von denen, gehen wir vielleicht als Gewinner vom Platz.“ Sein Team hat nun Rohrbach vor der Brust, während der USC zu den zweitplatzierten Lackenbachern muss.

STATISTIK

USC PILGERSDORF - SC BAD SAUERBRUNN 1b 2:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (79.) Fleischhacker, 2:0 (87.) Kirnbauer. SR: Nemeth (P: gut/BS: gut).- PIlgersdorf, 150.

Pilgersdorf: Rosza; Thurner, Bertha (73. Gugola), Major, Szabo; Marsai, Imre (58. Schwarz), Bori; Fleischhacker, Kirnbauer (90. Schermann), Csire.

Bad Sauerbrunn 1b: Wilfing; Ruf (85. Hutter), Gausch, Nagy, Haindl; Michael Wang (35. Tanzler), Ilkoski, Loos, Schrot (76. Ernst), Steinhöfer; Bartha.

PÖTTSCHING - STEINBERG 0:3. Nun holte auch der Herbstmeister seine ersten Frühjahrspunkte. Nach einem schwachen Start in die Rückrunde ging den Steinbergern in Pöttsching offenbar der Knopf auf. Schon früh (5.) stellte Detre Horvath die Weichen auf Sieg. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff besorgte er mit seinem zweiten Treffer die vorzeitige Entscheidung. Steinbergs Obmann Manfred Schmidt war nach dem Sieg freilich heilfroh: „Endlich hat es jetzt geklappt. Wir waren ganzes Match klar überlegen und spielbestimmend – verdient!“ Pöttsching-Coach Christian Höllrigl: „Für mich war es nicht so eindeutig. Im Grunde genommen haben Fehler unsererseits das Spiel entschieden.“ Bitter für sein Team: Es rutscht durch die Niederlage auf einen direkten Abstiegsplatz.

STATISTIK

ASV PÖTTSCHING - SV STEINBERG 0:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (5.) Detre Horvath, 0:2 (55.) Detre Horvath, 0:3 (67.) Gergely Horvath. Reserve: 3:1 (Zavodsky, Eisner 2; Patulea). SR: Haider (P: gut/S: gut).- Pöttsching, 100.

Pöttsching: Manuel Kietaibl; Sascha Kietaibl, Gajdos, Steindl (80. Prets), Führer; Kowanz, Laczkovich (70. Pogatsch), Stefanits (74. Stangl), Matouschowsky, Komanovits (46. Bojdas); Slezak.

Steinberg: Mester; Fuhrmann, Szabo, Halmai, Devecseri (63. Pongracz); Kozmor (73. Schrödel), Kun; Detre Horvath, Friedl, Krisztian Horvath (91. Patulea); Gergely Horvath.

FORCHTENSTEIN - Z-S-P 2:2. Das Schlusslicht aus Zemendorf fand besser ins Spiel, nach zehn Minuten jubelten die Gäste bereits. Frantisek Nagy traf. Forchtensteins Antwort kam in Form von David Simons Ausgleich eine Viertelstunde später. Weil aber ZSP vor der Pause mehr fürs Spiel machte, gelang noch vor dem Seitenwechsel der erneute Führungstreffer. Wieder durch Nagy. Nach der Pause riskierte Forchtenstein mehr, musste aber bis zur 87. Minute zittern. Dann beförderte David Marin den Ball ins lange Eck, zum 2:2-Endstand.

STATISTIK

SV FORCHTENSTEIN - SV 7023 Z-S-P 2:2 (1:2).- Torfolge: 0:1 (10.) Nagy, 1:1 (26.) Simon, 1:2 (40.) Nagy, 2:2 (87.) Marin. Reserve: 2:2 (Guc, Korner; Köller, Glatz). SR: Kern (F: sehr gut/ZSP: gut).- Forchtenstein, 100.

Forchtenstein: Geisendorfer; Sochor, Puntigam, Gernot Leitner, Alexander Leitner (61. Ronny Spuller); Huber, Majer, Marin, Fischer; Hahn, Simon (83. Guc).

ZSP: Wiemer; Moritz Schopf, Kummer, Danis, Gillich; Csomos, Haider, Humel, Brezovac (83. Sommer); Molnar, Nagy.

OBERPETERSDORF/SCHWARZENBACH - LOCKENHAUS-RATTERSDORF 2:1. Die Gäste traten erstmals unter Neo-Coach Stefan Artner an. Und der verpasste seiner Mannschaft ein offensives Konzept. Selbst FSG-Trainer Markus Schmidt meinte: „Lockenhaus war agil, von Beginn weg gut im Spiel und wir haben uns nur selten befreien können.“ Allerdings machte Lockenhaus aus seiner Überlegenheit in Durchgang eins letztlich zu wenig. Sascha Rubendunst bediente Marcel Art und der besorgte nach 16 Minuten die verdiente Führung. Ein Tausendguldenschuss durch Mark Nemeth brachte die FSG zehn Minuten später zurück ins Spiel.

Und nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren endgültig im Spiel an, auch weil Lockenhaus dreimal verletzungsbedingt wechseln musste. Martin Bito stand goldrichtig und nutzte nach 73 Minuten die Chance zum 2:1, das bis zum Ende hielt. „Die erste Halbzeit war unsere beste in der Rückrunde, leider haben wir das zweite Tor nicht gemacht“, so Lockenhaus-Rattersdorf-Trainer Stefan Artner.

STATISTIK

FSG OBERPETERSDORF/SCHWARZENBACH - SC LOCKENHAUS-RATTERSDORF 2:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (16.) Art, 1:1 (27.) Nemeth, 2:1 (73.) Bito. Reserve: 0:2 (Eicher 2). SR: Flasch (OS: gut/LR: Durchschnitt).- Schwarzenbach, 120.

Oberpetersdorf/Schwarzenbach: Banozic; Roschitz, Nemeth, Papp; Cseke, Schöll; Sedlatschek, Kubus (92. Gruber), Koch; Bito, Kabwe (84. Ferenczy).

Lockenhaus-Rattersdorf: Sipos; Leitner, Matthias Beiglböck (66. Gneis), Nagy (70. Polomi), Rubendunst; Duschanek, Mate; Szabo, Art, Grosinger (81. Gager); Winkler (46. Gmeindl).

OBERPULLENDORF - NEUTAL 2:0. Den ersten Warnschuss des Spiels gaben die Gäste durch Jan Reisenhofer ab. Die Antwort der Heimischen ließ nicht lange auf sich warten. Rene Sturm scheiterte aus aussichtsreicher Position und ein Distanzschuss von Milan Tarlosi landete an der Stange. In weiterer Folge neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld. Dennoch gelang den Heimischen nach einem Freistoß von der Seite und einem Kopfball von Tarlosi das 1:0. Nach einer Stunde hatten die Neutaler ihre beste Phase. Wolfgang Lehrner kam zweimal nach Standardsituationen zum Kopfball, beide Male konnten die Oberpullendorfer klären. Neutal musste die Räume mehr und mehr öffnen, lief in mehrere Konter, aber erst der letzte über Rene Sturm, der mustergültig für Balazs Batizi-Pocsi querlegte, saß.

STATISTIK

SC OBERPULLENDORF - ASK NEUTAL 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (34.) Tarlosi, 2:0 (90+3.) Batizi-Pocsi. Gelb-Rote Karte: Aldin Salihovich (89., Foul). Reserve: 4:1 (Samuel Fischer 2, Bauer, Ribaritsch; Halbauer). SR: Paukowits (O: sehr gut/N: sehr gut).- Oberpullendorf, 220.

Oberpullendorf: Puporka; Aldin Salihovic, Weigerding, Berlakovich, Fabian Blazovich; Senad Salihovic, Tobias Blazovich (83. Hatz); Sturm, Andreas Hofer (83. Peter Hofer), Batizi-Pocsi; Tarlosi.

Neutal: Somogyi; Lehrner, Mitrik, Filz, Wohlmuth (43. Reissner); Akgül, Niklas Reisenhofer (61. Schattovits); Trummer, Estl, Jan Reisenhofer; Kondrlik.

OBERLOISDORF - LACKENBACH 3:3. Die Gäste nutzten die verschlafene Anfangsphase der Heimischen zu einer 2:0-Führung durch Treffer von David Witteveen und Nemanja Stanimirovic. Mit dem Vorsprung im Rücken agierte man aber plötzlich weniger aktiv im Spiel gegen den Ball, womit sich die Oberloisdorfer eine Überlegenheit erspielen konnten, die noch vor der Pause zum Ausgleich führte. Dem nicht genug, stellte Ionut-Andrei Lazar kurz nach dem Seitenwechsel das Spiel komplett auf den Kopf - 3:2. Es entwickelte sich ein Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Den Schlusspunkt unter eine unterhaltsame Partie setzte Ahmet Mehic, der per Elfer-Nachschuss den 3:3-Endstand herstellte.

STATISTIK

SV OBERLOISDORF - SV LACKENBACH 3:3 (2:2).- Torfolge: 0:1 (3.) Witteveen, 0:2 (26.) Stanimirovic, 1:2 (34.) Gergö Nemeth, 2:2 (44.) Erik Nemeth, 3:2 (49.) Lazar, 3:3 (77.) Mehic. Reserve: 3:4 (Christian Grabner, Kohlmann, Takacs; Speta, Christian Weninger, Andreas Weninger, Reiterits). SR: Nevrez (O: Durchschnitt/L: gut).- Oberloisdorf, 150.

Oberloisdorf: Iby; Art, Pinter, Zoltan Nemeth, Schedl; Peter Nemeth, Wolfgeher; Gergö Nemeth, Erik Nemeth, Lazar; Steinwendter (65. Fara).

Lackenbach: Böhm; Exel, Mehic, Maximilian Janitsch, Balogh (65. Mörkl); Lösch, Nusshall; Stanimirovic, Halper, Karoly; Witteveen.

ROHRBACH - NEUDÖRFL 3:0. Der SV Rohrbach spielt weiterhin ein starkes Frühjahr. Der 3:0-Erfolg gegen Neudörfl war der bereits vierte Sieg im sechsten Frühjahrsspiel. Bis zum ersten Treffer gegen den SCN mussten die Gansbären jedoch lange warten, dann ging es aber flott. In Minute 74 stellte Alex Damasdi auf 1:0, exakt acht Minuten später stellte Martin Gosztola den Endstand her. Dazwischen lag ein Treffer von Andreas Mihalits. Für SVR-Obmann Roman Landl geht der Sieg absolut in Ordnung: „Wir hatten davor schon einige Hunderter. Gott sei Dank ging der Ball dann endlich rein, das 1:0 war sozusagen der Dosenöffner.“ Auf Neudörfl-Seite sah Coach Christian Staffler die Lage nicht so eindeutig: „Es war keine schlechte Leistung von uns. Vor allem vor der Pause waren wir gut, danach, so ehrlich muss man sein, schon Rohrbach stärker. Das 3:0 ist aber zu hoch.“

STATISTIK

SV ROHRBACH - SC NEUDÖRFL 3:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (74.) Damasdi, 2:0 (80.) Mihalits, 3:0 (82.) Gosztola. Reserve: Spielabbruch (70.) beim Stand von 3:0 für Rohrbach (Spielermangel Neudörfl). SR: Braunschmidt (R: sehr gut/N: gut).- Rohrbach, 130.

Rohrbach: Radowan; Herowitsch, Leimstättner, Tomassovits, Mandl; Gosztola (91. Artner), Kornholz (91. Mongold), Mihalits, Stöger; Hodosi (55. Jovanovic), Damasdi (88. Graf).

Neudörfl: Rusnak; Kuk (90. Pampusch), Thonhofer, Dutter, Reisner; Gersch, Mucalica (81. Knotzer), Tafalari (65. Borazancioglu), Glöckel; Müller, Grabenwöger.