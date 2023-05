Marz im Nachtrag mit großem Titel-Schritt

MARZ - OBERPETERSDORF/ SCHWARZENBACH 2:1. Während das Spiel qualitätstechnisch hinter den hohen Erwartungen zurückblieb, war es trotzdem bis kurz vor Ende extrem spannend. ASK-Trainer Dadi Maxell: „Wir wussten, dass Oberpetersdorf-Schwarzenbach ein Unentschieden nicht reicht. Sie mussten riskieren. Es war vor allem läuferisch eine super Leistung beider Teams.“ Nachdem Szilard Köfarago im Strafraum umgestoßen wurde, brachte Goran Batar (28.) den Tabellenführer vom Elfmeterpunkt in Führung. Daraufhin wurden die Gäste besser. In dieser Phase avancierte ASK-Goalie und Kapitän Marcus Scheiber zum Matchwinner. Er wurde einige Male von der FSG-Offensive auf die Probe gestellt, bestand diese Prüfungen aber mit Bravour. Die zahlreichen Offensivaktionen kosteten den Verfolger Kraft und so war es ein Konter, eingeleitet von Patrick Scheiber, den Filip Skala zum 2:0 verwertete . Als kleines Trostpflaster für die mitgereisten Oberpetersdorf-Schwarzenbach Fans erzielte Kubus in Minute 96 noch den Anschlusstreffer. FSG-Co-Trainer Gerdenitsch: „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ein typisches Abtasten mit wenig Tempo. Der Elfmeter war sehr hart. So ein Duell sieht man häufig, ob auch jeder Schiedsrichter diesen Elfmeter gibt, ist die andere Frage.“

STEINBERG - FORCHTENSTEIN 1:0. Die ersatzgeschwächten Forchtensteiner mussten unter anderem auf ihren Kapitän Gernot Leitner verzichten. Auf einen Forchtensteiner Ballverlust im Mittelfeld folgte ein Diagonalball auf Krisztian Horvath (26.). Dieser brachte die Truppe von Andreas Koo dann mit einem satten Abschluss vom Fünfereck in Führung. „Das war ein klassisches Drei-Punkte-sind-Pflicht-Spiel. Wir haben unendlich Torchancen gehabt, waren dann aber vor dem Tor zu unkonzentriert und lässig,“ so Koo. SVF-Trainer Markus Buchner: „Wir hätten natürlich jeden Punkt gerne mitgenommen. Wir haben uns aber mit einer sehr jungen Mannschaft gut verkauft. Wir haben bis zum Ende gekämpft.“

NEUDÖRFL - OBERPULLENDORF 0:4. Deutlicher Auswärtserfolg für den SC Oberpullendorf im montägigen Nachtrag! Damit kehrte man nach dem 3:3 gegen Lackenbach am Freitag wieder auf die Siegerstraße zurück. Insgesamt netzten mit Aldin Salihovic, Balazs Batizi-Pocsi, Milan Tarlosi und Rene Sturm vier verschiedene Spieler gegen Neutal. Zur Freude von Trainer Behaija Fejzic. Er sprach von einem ungefährdeten Sieg. „Wir waren nach dem Lackenbach-Match müde, sind aber sehr konzentriert und sachlich aufgetreten. Ein Lob an die Mannschaft.“ Neudörfl ging hingegen baden. Trainer Christian Staffler: „Für die Leistung kann man sich nur bei allen Fans entschuldigen. Das war nichts!“ Jetzt gilt es für den SCN schleunigst wieder in die Spur zu finden.