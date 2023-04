Marz mit nächstem Schritt zum Titel

Werbung

MARZ - OBERPULLENDORF 3:1. Die Hausherren kamen besser aus den Startlöchern, ließen aber die erste Chance durch Szilard Köfarago noch ungenutzt. Die zweite saß dann aber: Michael Högerl bediente Artúr Benes ideal, der musste das Leder nur noch über die Linie drücken. Oberpullendorf hatte offensiv in Durchgang eins nur eine richtig gefährliche Aktion zu bieten und musste zudem mit dem Pausenpfiff noch einen zweiten Gegentreffer hinnehmen. Köfarago wurde ideal freigespielt und traf ins kurze Eck. Mit dem Anpfiff zum zweiten Abschnitt änderte sich das Bild komplett. Die Gäste waren nun offensiv viel präsenter, erzielten den raschen Anschlusstreffer, verabsäumten es aber, den Ausgleich zu erzielen. Zweimal Balazs Batizi-Pócsi sowie Torschütze Istvan Bagi scheiterten. „In dieser Phase hatten wir sehr viel Glück“, gab Marz-Trainer Dadi Maxell zu. Sein Team überstand die Druckphase und zeigte sich im Endspurt der Partie eiskalt. Als Oberpullendorf alles nach vorne warf, holte Milos Andrejic einen Strafstoß heraus, den Köfarago zur endgültigen Entscheidung nutzte.

STATISTIK

ASK MARZ - SC OBERPULLENDORF 3:1 (2:0).- Torfolge: 1:0 (25.) Benes, 2:0 (45.) Köfarago, 2:1 (48.) Bagi, 3:1 (92., Elfmeter) Köfarago. Reserve: 1:4 (Schütz; Reiter 2, Ribaritsch, Peter Hofer). SR: Haider (M: gut/O: gut).- Marz, 100.

Marz: Marcus Scheiber; Angyal, Etiz, Jevremovic (85. Andrejic), Babel; Batar, Patrick Scheiber (89. Christopher Scheiber); Skala, Benes, Högerl; Köfarago (94. Brezovac).

Oberpullendorf: Puporka; Aldin Salihovic, Weigerding, Berlakovich, Fabian Blazovich; Senad Salihovic (67. Andreas Hofer), Bagi; Sturm (80. Reiter), Batizi-Pócsi (80. Peter Hofer), Tobias Blazovich (46. Fischer); Tarlosi.

LOCKENHAUS-RATTERSDORF - DRASSMARKT 2:3. Trotz schwieriger Platzverhältnisse aufgrund heftiger Regenfälle entwickelte sich eine flotte Partie, in der die Gäste immer vorlegen konnten und die Heimischen am Ende an ihrer Chancenverwertung scheiterten. Denn nach einem 1:1 zur Pause ging Draßmarkt durch Emanuel Straß und Adam Köver mit 3:1 in Führung, Lockenhaus steckte aber nicht auf und kam durch einen Kopfballtreffer von Niklas Grosinger noch einmal heran. Die letzten Minuten wurden zur Zitterpartie für die Gäste, doch weil man einmal auf der Linie klärte und Matthias Beiglböck den letzten Kopfball daneben setzte, blieb es beim dritten Erfolg der Draßmarkter in Folge.

STATISTIK

SC LOCKENHAUS-RATTERSDORF - SV DRASSMARKT 2:3 (1:1).- Torfolge: 0:1 (34.) Mesanovic, 1:1 (43.) Art, 1:2 (49.) Straß, 1:3 (65.) Köver, 2:3 (86.) Grosinger. Reserve: abgebrochen. SR: Kaiser (LR: gut/D: gut).- Lockenhaus, 75.

Lockenhaus: Sipos; Leitner, Matthias Beiglböck, Nagy, Rubendunst; Florian Beiglböck, Mathe; Hanzl, Grosinger, Szabo; Art.

Draßmarkt: Uj; Fuchs, Rainprecht, Gschirtz, Czingraber; Köllerer, Bader; Krutzler, Straß, Treiber (90. Leidl); Mesanovic (46. Köver).

STEINBERG - OBERPETERSDORF/SCHWARZENBACH 1:2. Später Auswärtssieg für die FSG in Steinberg. Gegen den Herbstmeister, der im Vergleich zur stark gestarteten FSG bereits seine fünfte Niederlage 2023 einstecken musste, passierte in der ersten Hälfte wenig. Kurz nach der Pause gingen die Heimischen mit 1:0 in Front. Dann passierte Kurioses: In Minute 70 sah FSG-Spieler Samuel Frank Rot, Auswärtspunkte schienen so davonzuschwimmen. Franks Ausschluss dürfte für seine Mitspieler aber Ansporn gewesen sein. In Minute 90 traf erst Daniel Papp zum 1:1, in Minute 93 dann Lukas Roschitz zum Sieg. Trainer Markus Schmidt: „Klar sind wir so überglücklich. Ich kann nur stolz sein auf die Moral meiner Mannschaft.“ Steinbergs Obmann Manfred Schmidt: „Dass wir so spät verlieren, ist passend. Ich kann der Mannschaft jedoch nix vorwerfen. Oberpetersdorf war spielerisch vielleicht besser, aber wir haben super gekämpft.“

SV STEINBERG - FSG OBERPETERSDORF/SCHWARZENBACH 1:2 (0:0).- Torfolge: 1:0 (48.) Horvath, 1:1 (90.) Papp, 1:2 (93.) Roschitz. Rote Karte: Samuel Frank (70., Tätlichkeit). Gelb-Rote Karte: Roland Gerdenitsch (72., Kritik). Reserve: 1:0 (Perkovits). SR: Luef (S: gut/OS: gut).- Steinberg, 111.

Steinberg: Mester; Schrödel, Kozmor, Halmai, Devecseri; Pongracz, Kun; Detre Horvath, Friedl, Krisztian Horvath; Gergely Horvath.

Oberpetersdorf/Schwarzenbach: Banozic; Koch (75. Leiner), Nemeth, Papp, Cseke (75. Roschitz); Lucca Klee; Bito, Frank, Schöll (56. Kabwe), Sedlatschek; Kubus.

Z-S-P - LACKENBACH 0:1. ZSP-Trainer Christian Kodydek zeigte sich enttäuscht: „Im Abstiegskampf muss man einfach mehr kämpfen, das war im Gegensatz zum Spiel in Pöttsching zu wenig von uns. In unserer Situation muss man einfach gewisse Tugenden abrufen.“ So genügte den Gästen eine solide, aber keineswegs überragende Leistung, um gegen das Schlusslicht einen Dreier zu holen. Lackenbach hatte mehr vom Spiel und belohnte sich dafür nach 62 Minuten. Eine wunderbare Flanke von Noah Exel vollendete Nemanja Stanimirovic völlig freistehend aus sieben Metern per Kopf. Danach versuchte es ZSP speziell mit hohen Bällen, richtig zwingend wurden die Hausherren aber nicht mehr. „Wir haben es auch sehr gut verteidigt, der Sieg geht in Ordnung. Es hätte auch etwas entspannter sein können, wenn wir ein zweites Tor gemacht hätten. Die Chancen dazu hatten wir durchaus“, so Lackenbachs Trainer Roman Fennes, der erster Marz-Verfolger bleibt.

STATISTIK

SV 7023 Z-S-P - SV LACKENBACH 0:1 (0:0).- Tor: 0:1 (62.) Stanimirovic. Reserve: 3:1 (Gludovatz 2, Szabo; Wenninger). SR: Nemeth (Z: gut/L: gut).- Zemendorf, 150.

ZSP: Wiemer; Tobias Schopf (53. Moritz Schopf), Kummer, Danis, Sommer; Haider, Gillich, Brezovac, Csomos (65. Gludovatz), Hummel; Nagy

Lackenbach: Böhm; Exel, Mehic, Janitsch, Halper; Lösch, Nusshall; Stanimirovic, Karoly (86. Handler), Schick (46. Balogh); Witteveen.

FORCHTENSTEIN - PÖTTSCHING 0:0. Es war ein intensives und emotionales Spiel – Abstiegskampf eben. Die bessere erste Hälfte erwischten die Gäste aus Pöttsching, die daraus aber kein Kapital schlagen konnten. Jakub Slezak hatte die beste Szene, vergab eine Riesenchance. Er lief alleine auf SVF-Goalie Manuel Geisendorfer zu, scheiterte aber am starken Tormann. Nach der Pause kamen auch die Heimischen zu Chancen, hatten bei aber bei einer Dreifach-Möglichkeit Pech, keiner brachte den Ball im Tor unter. Als dann Forchtensteins Marco Feyertag Gelb-Rot sah, mussten die Burgherren einen Tick defensiver agieren, brachten den Punkt aber ins Ziel.

STATISTIK

SV FORCHTENSTEIN - ASV PÖTTSCHING 0:0.- Gelb-Rote Karte: Feyertag (71., Foul). Reserve: 1:1 (Guc, Zavodsky). SR: Kaplan (F: gut/P: gut).- Forchtenstein, 147.

Forchtenstein: Geisendorfer; Sochor, Gernot Leitner, Puntigam, Alexander Leitner; Huber (87. Spuller), Majer, Feyertag, Fischer; Marin, Strodl (13. Simon).

Pöttsching: Karaca; Piller, Gajdos, Steindl, Führer; Laczkovich (76. Sascha Kietaibl), Stefanits, Komanovits; Kowanz (60. Bojdas), Matouchowsky; Slezak.

NEUDÖRFL - PILGERSDORF 0:0. „Es war ein typisches 0:0, mit wenig Höhepunkten“, befand Neudörfls Trainer Christian Staffler und ergänzte: „Positiv war, dass wir im zweiten Heimspiel in Folge ohne Gegentor geblieben sind.“ Chancen gab es aber dennoch, wenn auch spärlich, auf beiden Seiten. Neudörfls beste Szene war bereits nach wenigen Minuten. Nach einem schnellen Spielzug servierte Tobias Gersch seinem Mittelfeldkollegen Samuel Glöckel den Ball. Der stand praktisch vor dem leeren Tor, aber gerade noch konnte die Pilgersdorfer Hintermannschaft den Ball entschärfen. Die Gäste zeigten vor allem bei Eckbällen Gefährlichkeit. „Da haben wir Glück gehabt“, gab Staffler zu. Bei einem Corner landete der Ball an der Querlatte und einmal kratzte Dutter den Ball für die Heimischen von der Linie. Viel mehr Aufreger gab es in einer mäßigen Partie am Ende nicht.

STATISTIK

SC NEUDÖRFL - USC PILGERSDORF 0:0.- Reserve: 3:1 (Knotzer, Brecka, Graf; Heinrich). SR: Flasch (N: gut/P: gut).- Neudörfl, 200.

Neudörfl: Rusnak; Dutter, Savchuk, Thonhofer, Köhler; Mucalica, Kuk; Gersch (89. Reisner), Müller, Glöckel (62. Borazancioglu); Grabenwöger

Pilgersdorf: Rosza; Thurner, Bertha, Major, Szabo (60. Schwarz); Marsai, Fleischhacker, Imre, Bori; Kirnbauer, Csire.

BAD SAUERBRUNN 1B - OBERLOISDORF 3:1. Eine fulminante erste Halbzeit verhalf dem SC Bad Sauerbrunn zu einem letztlich souveränen Sieg gegen Oberloisdorf. Exakt zehn Minuten waren gespielt, da stellte Oliver Ilkoski bereits auf 1:0. Nach einer Viertelstunde erhöhte Andreas Steinhöfer. Kurz vor der Pause war es wieder Ilkoski, der mit seinem zweiten Treffer die Partie quasi entschied. Kurz nach Wiederanpfiff kam Oberloisdorf zwar zum Anschlusstreffer, mehr war für die Gäste an diesem Tag aber nicht drin. Bad Sauerbrunn-Coach Richard Kern: „Die erste Halbzeit war eine ganz klare Geschichte. Nach dem 1:3 haben wir ein bisserl geflattert, der Sieg war aber nie wirklich gefährdet.“ Oberloisdorf musste nach einigen Wochen wieder als Verlierer den Platz verlassen. Obmann Manuel Pratscher: „Wenn du mit 0:3 in die Pause gehst, ist das schon hart. Nach der Halbzeit ging ein Ruck durch die Mannschaft, das war aber leider zu spät.“

STATISTIK

SC BAD SAUERBRUNN 1b - SV OBERLOISDORF 3:1 (3:0).- Torfolge: 1:0 (10., Elfmeter) Ilkoski, 2:0 (16.) Steinhöfer, 3:0 (34.) Ilkoski, 3:1 (47., Eigentor) Gausch. SR: Fercher (BS: gut/O: gut).- Wetterkreuzstadion, 100.

Bad Sauerbrunn 1b: Wilfing; Ruf, Gausch, Hutter, Nagy; Tanzler (59. Michael Wang), Schrot (78. Ernst); Pierre Wang; Ilkoski (78. Galbed), Bartha (68. Lackner), Steinhöfer.

Oberloisdorf: Iby; Holler, Zoltan Nemeth, Kuzmits (67. Schedl), Pinter; Jan Art (46. Fara), Peter Nemeth; Marco Art, Gergö Nemeth (84. Krancz); Erik Nemeth, Takacs (46. Lazar).