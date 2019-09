„Nachdem wir in der abgelaufenen Saison nur knapp den Abstieg verhindern konnten und wir auch jetzt wieder in keiner guten Situation sind, mussten wir reagieren. Wir denken, dass jetzt noch genügend Zeit bleibt, um sich in anderen Tabellenregionen festsetzen zu können. Wir möchten jetzt so rasch wie möglich reagieren und einen Nachfolger für Didi Sachs präsentieren, der die Mannschaft am Freitag gegen Oberloisdorf betreut“, so Marz-Obmann Gerald Schmidl nach dem 1:3 in Steinberg am vergangenen Sonntag und dem Entschluss sich von Trainer Sachs zu trennen. Bereits am Tag nach dem Spiel war übrigens schon der neue Coach gefunden. Der letztjährige FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach-Meistermacher Lorandt Schuller soll die Marzer aus der Abstiegszone der 2. Liga Mitte führen.

Der scheidende Trainer war im Winter zum ASK gestoßen und hat keine gute Bilanz aufzuweisen. Von den 20 Pflichtspielen konnten nur drei gewonnen werden, dazu kommen sieben Remis und zehn Niederlagen. „Ich kann die Entscheidung des Vereins nachvollziehen, auch wenn ich gerne weitergemacht hätte. Ich glaube zwar, dass wir den Turnaround geschafft hätten, aber so ist eben Fußball. Ein Mittelfeldplatz sollte für Marz drinnen sein“, meinte Sachs abschließend.