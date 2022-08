2. Liga Mitte Marzer haben „Top-Fünf“ als Saisonziel

Lesezeit: 2 Min Maximilian Wiesler

Blickrichtung oben. Der ASK Marz mit Trainer Dadi Maxell will zur neuen Saison einen Platz im ersten Drittel der Tabelle erreichen, was der Kader sicher zulässt. Vielleicht ist ja sogar noch mehr drin. Foto: Ivansich

D er ASK Marz will in der neuen Saison vorne mitmischen, was nach dem ersten Spiel auch realistisch erscheint.