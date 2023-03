Oberpullendorf als klarer Derbysieger

Werbung

STEINBERG - OBERPULLENDORF 0:5. Die Heimischen hatten in Halbzeit eins zwei Gastgeschenke für die Oberpullendorfer, welche diese dankend durch Senad Salihovic und Raphael Fischer annahmen. „Da haben wir uns wirklich nicht gut angestellt“, meinte Steinberg-Coach Akos Kozmor, der den Gegner an diesem Nachmittag „in allen Belangen überlegen sah“. Eine Möglichkeit, ins Spiel zurückzufinden, gab es allerdings auch in Hälfte eins. Beim Stand von 0:1 konnte sich SCO-Schlussmann Daniel Puporka auszeichnen. In dieser Aktion reklamierten die Hausherren auch vergebens ein Handspiel im Oberpullendorfer Strafraum. Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste durch einen Treffer durch Balazs Batizi-Pocsi nach. Damit war die Messe gelesen. Steinberg versuchte nun sein Heil in der Offensive und lief ein ums andere Mal in Konter der Bezirkshauptstädter. Zwei davon wurden auch zum Endstand genutzt.

SV STEINBERG - SC OBERPULLENDORF 0:5 (0:2).- Torfolge: 0:1 (8.) Senad Salihovic, 0:2 (44.) Raphael Fischer, 0:3 (51.) Batizi-Pócsi, 0:4 (64.) Sturm, 0:5 (73.) Bagi. Reserve: 1:2 (Patulea; Mihele, Andreas Hofer). SR: Sevik (S: Durchschnitt/O: sehr gut).- Steinberg, 250.

Steinberg: Mester; Schrödel, Halmai, Szabo, Devecseri; Detre Horvath, Kun; Krisztian Horvath, Kun, Toth (46. Pongracz); Kozmor.

Oberpullendorf: Pouporka; Aldin Salihovic, Weigerding, Berlakovich (82. Reiter), Fabian Blazovich; Senad Salihovic (76. Tobias Blazovich), Bagi; Sturm, Peter Hofer (38. Raphael Fischer, 82. Rainer), Batizi-Pócsi; Tarlosi (82. Hatz).

MARZ - PILGERSDORF 2:1. Das war eine Runde für den ASK Marz! Während die direkten Verfolger, Steinberg und Lackenbach, ihre Spiele jeweils klar verloren, gewann die Elf von Dadi Maxell und baute ihren Vorsprung an der Spitze auf fünf Punkte aus. Die Partie gegen den USC Pilgersdorf war am Freitagabend dabei sehr stark vom Wind geprägt, wie sowohl Maxell als auch Gäste-Präsident Hans Schwarz erklärten: „Der hatte schon starken Einfluss.“ Vor der Pause war es zwischen dem Leader und dem Tabellennachzügler, der im Frühjahr aber bisher stark aufspielt, eine ausgeglichene Partie. Der passende Halbzeitstand 1:1. Danach investierte Marz etwas mehr und tütete durch einen Högerl-Treffer die drei Punkte ein. „Aufgrund der zweiten 45 Minuten verdient“, meinte Maxell. Schwarz: „Natürlich wollten wir punkten, aber eine Niederlage in Marz ist kein Beinbruch. Wir kämpfen weiter!“

ASK MARZ - USC PILGERSDORF 2:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (8.) Köfarago, 1:1 (27.) Bori, 2:1 (60.) Högerl. Reserve: 1:3 (Giefing; Schermann, Schwarz, Pichler). SR: Maxharri (M: gut/P: gut).- Marz, 100.

Marz: Marcus Scheiber; Angyal, Etiz, Jevremovic, Babel (84. Uygun); Skala, Batar, Patrick Scheiber (87. Schütz), Högerl; Benes, Köfarago.

Pilgersdorf: Rozsa; Szabo (84. Gugola), Marsai, Major, Bertha; Lechner, Bori, Imre, Kirnbauer; Fleischhacker, Csire.

LOCKENHAUS-RATTERSDORF - ROHRBACH 1:1. Die Gastgeber, bei denen diesmal sieben Eigengewächse starteten, hatten zunächst gegen das Team der Stunde in der 2. Liga Mitte mehr vom Spiel. Zwei gute Chancen blieben allerdings ungenützt, das rächte sich. Rohrbach war effizienter, ging mit der ersten guten Chance in Führung. Andreas Mihalits traf aus der Distanz via Innenstange. In einem schnellen und kampfbetonten Spiel blieben die Gastgeber, die diesmal in Rattersdorf spielten, dran und hielten die Partie offen. Der Lohn dafür: das 1:1. Simon Duschanek reagierte bei einem Strafraumgestocher am schnellsten und besorgte den Endstand. „Das geht in Ordnung, es war ein ausgeglichenes Spiel“, befand SVR-Obmann Roman Landl. „Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und hatten sogar ein leichtes Chancenplus“, so der heimische Trainer Edi Stössl.

SC LOCKENHAUS-RATTERSDORF - SV ROHRBACH 1:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (40.) Mihalits, 1:1 (56.) Duschanek. Reserve: 3:2 (Pichler 2, Schoberwalter; Mogold, Eigentor). SR: Gruber (L: gut/R: gut).- Rattersdorf, 130.

Lockenhaus-Rattersdorf: Sipos; Leitner, Matthias Beiglböck, Nagy, Rubendunst; Florian Beiglböck, Duschanek, Gneis (85. Gager), Mate; Gmeindl (46. Polomi), Hanzl.

Rohrbach: Radowan; Herowitsch, Leimstättner, Tomassovits, Mandl; Mihalits, Stöger, Gosztola, Jovanovc; Hodosi (60. Kornholz), Damasdi.

NEUDÖRFL - LACKENBACH 3:0. Wenn der SCN wenige Ausfälle hat, dann hat er die Qualität, jeden Gegner in dieser Liga zu gefährden. Das bewies das Team von Trainer Christian Staffler auch gegen Lackenbach. Logisch, der Spielverlauf spielte der Heimelf gut in die Karten, traf Goalgetter Matthias Müller doch schon nach wenigen Minuten zur schnellen Führung. Die muss man sich aber dennoch erarbeiten und dann auch dran bleiben. Das tat Neudörfl bärenstark. Pausenstand: 3:0 gegen an diesem Tag ganz harmlose Lackenbacher. Tobias Gersch schloss zunächst einen schönen Spielzug der Hausherren ab, dann legte Stürmer Lukas Grabenwöger nach – die Entscheidung, auch weil Neudörfl nach der Pause Wert darauflegte, „sicher zu stehen“, wie es Trainer Staffler in der Pause forderte. „Das hat die Mannschaft wirklich gut gemacht, sie hat toll gearbeitet“, so der Coach. Der Lohn dafür waren drei absolut verdiente Punkte. Dennoch merkte der SCN-Trainer an: „Wir haben noch einiges an Luft nach oben, hätten vor der Pause fünf oder sechs Tore machen können.“

SC NEUDÖRFL - SV LACKENBACH 3:0 (3:0).- Torfolge: 1:0 (6.) Müller, 2:0 (22.) Gersch, 3:0 (40.) Grabenwöger. Reserve: 1:2 (Tafalari; Filz, Speta). SR: Ziermann (N: gut/L: gut).- Neudörfl, 240.

Neudörfl: Rusnak; Maszlovits (34. Reisner), Thonhofer, Savchuk, Köhler; Gersch, Kuk, Mucalica , Glöckel; Müller, Grabenwöger (52. Borazancioglu).

Lackenbach: Böhm; Handler (46. Balogh), Maxi Janitsch, Mehic, Puhr; Karoly, Nusshall ; Florian Schick, Halper, Exel; Witteveen.

NEUTAL - OBERLOISDORF 2:2. Wieder ein Auswärtspunkt für den SV Oberloisdorf! War das in den letzten Jahren selten der Fall, gab es nun schon im zweiten schweren Frühjahrsauswärtsspiel den zweiten Punkt. Mit dem 4:1-Heimerfolg gegen Marz miteinberechnet, der insgesamt fünfte heuer. Dabei wäre in Neutal eventuell gar noch mehr drinnen gewesen. „Ich finde, wir waren zu Beginn die bessere Mannschaft, hätten nach unserem 1:0 auch ein zweites Tor nachlegen können, dennoch sind wir natürlich zufrieden“, so Obmann Manuel Pratscher. Statt 2:0 für den SVO stand es im Laufe des Spiels 2:1 für Neutal. „Das haben sich die Burschen wahrlich erkämpft. Sonst sah ich eine weitestgehend ausgeglichene Partie“, meinte ASK-Sportchef Gerald Trummer. „Allerdings bitter, dass wir es nicht drübergebracht haben.“

ASK NEUTAL - SV OBERLOISDORF 2:2 (1:1).- Torfolge: 0:1 (30.) Zoltan Nemeth, 1:1 (44.) Kondrlik, 2:1 (60., Elfmeter) Kondrlik, 2:2 (77.) Steinwendter. Reserve: 5:2 (Nico Trummer, Dominkovitsch, Berbati, Tatu 2; Varga, Takacs). SR: Nemeth (N: gut/O: gut).- Neutal, 200.

Neutal: Somogyi; Lehrner, Reiszner, Mitrik, Wohlmuth (84. Filz); Jan Reisenhofer, Estl, Niklas Reisenhofer; Akgül, Kondrlik, Michael Trummer.

Oberloisdorf: Iby; Holler (66. Fara), Zoltan Nemeth, Kuzmits, Marco Art; Lazar, Wolfgeher, Peter Nemeth, Gergö Nemeth; Erik Nemeth (66. Pinter); Sarang (66. Steinwendter).

Z-S-P - BAD SAUERBRUNN 1B 0:0. Für ZSP gab es im dritten Rückrunden-Spiel die dritte Punkteteilung: „Es ist schön, wenn wir ungeschlagen bleiben, aber natürlich brauchen wir jetzt auch Siege“, weiß Trainer Christian Kodydek und merkte an: „Das war unsere schwächste Leistung in der Rückrunde.“ Dabei hatten die Hausherren durchaus die eine oder andere gute Szene, wie auch Gästetrainer Richard Kern bestätigte: „Da hat unser Goalie Michael Wilfing aber wirklich zweimal hervorragend gehalten.“ Während die Freude über den Goalie groß war, musste sich Kern über den Schiri ärgern: „Da waren drei Elferszenen, wobei zwei für mich ganz klar waren. Einmal Foul und einmal Handspiel.“ Beide Male blieb die Pfeife des Unparteiischen stumm, auch deshalb endete diese Partie dann torlos.

SV 7023 Z-S-P - SC BAD SAUERBRUNN 1B 0:0.- SR: Flasch (Z: schwach/BS: schwach).- Zemendorf, 150. ZSP: Wiemer, Tobias Schopf (85. Moritz Schopf), Kummer, Danis, Sommer; Haider, Humel, Csomos, Brezovac; Nagy, Molnar. Bad Sauerbrunn: Wilfing; Ruf (65. Haindl), Hutter, Nagy, Lackner; Pierre Wang (79. Schrot), Michael Wang (73. Tanzler); Loos, Ilkoski (79. Galbed); Bartha, Steinhöfer.

PÖTTSCHING - OBERPETERSDORF/SCHWARZENBACH 0:0. Mit einem torlosen Unentschieden trennten sich der ASV Pöttsching und die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach. Dabei startete das Match ganz und gar nicht 0:0-typisch. In den Anfangsminuten hatten die Heimischen drei große Chancen, so Trainer Christian Höllrigl: „Zumindest eine von denen müssen wir machen.“ Oberpetersdorf hielt selbst mit einer Top-Chance dagegen. Nach der flotten Anfangsphase entwickelte sich ein Spiel, das sehr viel von Kampf und Robustheit lebte. Die Gäste versuchten über die schnellen Flügel ihr Glück, blieben aber an der Pöttschinger Abwehr hängen. Auf der Gegenseite war dem ASV auch kein Treffer mehr vergönnt. Höllrigl: „Angesichts der drei Chancen zu Beginn fühlt sich das mehr wie eine Niederlage als ein Remis an.“ FSG-Coach Markus Schmidt sah ein am Ende gerechtes X: „Zum Glück sind wir aber am Anfang nicht in Rückstand geraten.“

ASV PÖTTSCHING - FSG OBERPETERSDORF/SCHWARZENBACH 0:0.- Reserve: 2:0 (Eckhardt, Pauer). SR: Radl (P: gut/OS: Durchschnitt).- Pöttsching, 150.

Pöttsching: Karaca; Piller, Steindl, Gajdos, Komanovits; Stefanits (46. Kowanz), Laczkovich; Filkorn (86. Bachmann), Bojdas, Matouschowsky (33. Dudjak); Slezak.

Oberpetersdorf/Schwarzenbach: Majer; Koch, Nemeth, Papp (74. Moritz Klee); Cseke, Lucca Klee, Roschitz, Schöll, Sedlatschek; Bito (24. Kabwe), Kubus.

FORCHTENSTEIN - DRASSMARKT 1:2. Beide Mannschaften erwischten keinen guten Start ins Frühjahr. Umso mehr wollten beide gewinnen. Das gelang am Ende den Draßmarktern durch einen Last-Minute-Treffer vom eingewechselten Florian Treiber, der vom ebenfalls eingewechselten Adam Köver bedient wurde. Davor stand es lange 1:1. Andreas Huber brachte das Heimteam in Führung, Andreas Krutzler glich unmittelbar vor der Pause aus. Für Draßmarkt-Coach Christian Rotpuller war es ein verdienter Erfolg: „Wir hatten weit mehr Ballbesitz und eine optische Überlegenheit.“ Forchtensteins Markus Buchner sah es in Teilen ähnlich: „Ja, vor allem bis zu unserem 1:0 waren sie klar überlegen. Danach hätten wir bis zur Pause aber gut und gerne nachlegen können. Und am Schluss kam es mit dem 1:2 leider so, wie es in unserer Situation kommen muss.“

SV FORCHTENSTEIN - SV DRASSMARKT 1:2 (1:1).- Torfolge: 1:0 (17.) Huber, 1:1 (45.) Krutzler, 1:2 (91.) Treiber. Reserve: 0:1 (David Pfneiszl). SR: Tatzber (F: Durchschnitt/D: sehr gut).- Forchtenstein, 120.

Forchtenstein: Geisendorfer; Socher, Puntigam, Gernot Leitner, Alexander Leitner (61. Spuller); Huber (81. Amring), Feyertag, Strodl (61. Stirling); Marin, Simon.

Draßmarkt: Uj; Pfneiszl, Gschirtz, Rainprecht, Czingraber; Köllerer, Bader; Krutzler, Straß, Mesanovic (68. Treiber); Kornfeld (71. Köver).