Pilgersdorf schießt sich weiter nach vor

Werbung

LACKENBACH - PILGERSDORF 0:3. Der USC Pilgersdorf macht weiter große Schritte Richtung Nichtabstieg. Nach der Hinrunde mit nur sechs Punkten noch Letzter, befreit sich die Truppe um Spielertrainer Janos Imre jetzt nach und nach aus dem Tabellenkeller. Mittlerweile hat man vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Beim Spiel in Lackenbach, das übrigens das einzige war, das am Freitag ausgetragen werden konnte, agierten die Pilgersdorfer von Beginn weg stark. Kurz vor der Pause dann das erlösende 1:0 durch Adam Csire. Mit dem knappen Vorsprung ging es in Hälfte zwei, wo die Gäste nachlegten. Julian Schwarz markierte in Minute 70 das 2:0, in Minute 83 machte schließlich Michael Kirnbauer den Deckel drauf. Für den SVL war es hingegen ein gebrauchter Tag, wie Trainer Roman Fennes erklärte: „Wir fanden von Anfang an nicht ins Spiel.“ Bitter: Sein Team verlor neben dem Match auch einige Kicker. Kurz vor der Pause verletzte sich Goalie Julian Böhm, weswegen der erst 16-jährige Jakob Heinrich zu seinem Debüt in der „Ersten“ kam. Auch Nemanja Stanimirovic musste verletzt runter. Zudem sah Maxi Janitsch in Minute 70 Gelb-Rot sowie Noah Exel seine fünfte Gelbe Karte.

SV LACKENBACH - USC PILGERSDORF 0:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (43.) Csire, 0:2 (68.) Julian Schwarz, 0:3 (83.) Kirnbauer. Gelb-Rote Karte: Janitsch (72., Foul). Reserve: abgesagt. SR: Gruber (L: gut/P: gut).- Lackenbach, 150.

Lackenbach: Böhm (44. Heinrich); Exel, Mehic, Maxi Janitsch, Balogh (74. Handler); Lösch, Nusshall; Halper (53. Bauer), Stanimirovic (53. Mörk), Karoly (53. Mörkl); Witteveen.

Pilgersdorf: Rosza; Marsai, Bertha, Major, Szabo; Schwarz (80. Schermann), Imre, Bori, Fleischhacker; Csire, Kirnbauer.

Z-S-P - OBERLOISDORF 4:2. Zwei lange Bälle und etwas Schlafmützigkeit in der Hintermannschaft der Gäste führten zu einer 2:0-Führung der Heimischen nach fünf Minuten. ZSP begann aber auch mit viel Schwung, nahm sich richtig was vor und hätte eigentlich nach zehn Minuten schon 3:0 führen können. „Wir bekommen schon sehr dumme Gegentore“, meinte SVO-Obmann Manuel Pratscher in der Nachbetrachtung. Sein Team kam in der Folge besser ins Spiel, schaffte nach einem Gestocher im Strafraum den Anschlusstreffer und fand weitere Chancen vor, um noch vor der Pause auszugleichen. Die größte vereitelte Heim-Goalie Tim Wiemer, der gegen Gergö Nemeth einen sicher geglaubten Treffer vereitelte. „In der Phase hat uns Tim im Spiel gehalten“, lobte Trainer Christian Kodydek seinen Goalie, der auch nach der Pause richtig stark war. Z-S-P erhöhte kurz nach der Pause durch Csomos, der aus 20 Metern traf, auf 3:1. Postwendend antwortete Oberloisdorf. Nach einer Ecke traf Wolfgeher und machte die Partie wieder spannend. Die Entscheidung und heimische Erleichterung gab es kurz vor dem Ende, als der eingewechselte Gludovatz Stürmer Nagy bediente und der den wichtigen vierten Treffer erzielte, der gleichzeitig den 4:2-Endstand sicherstellte. Kodydek atmete auf: „Das war ein immens wichtiger Sieg für uns, wir haben jetzt natürlich noch immer den Druck, aber sind wieder näher am rettenden Ufer dran.“

SV 7023 Z-S-P - SV OBERLOISDORF 4:2 (2:1).- Torfolge: 1:0 (2.) Molnar, 2:0 (5.) Molnar, 2:1 (16.) Fara, 3:1 (60.) Csomos, 3:2 (63.) Wolfgeher, 4:2 (93.) Nagy. Reserve: abgesagt. SR: Braunschmidt (Z: gut/O: gut).- Zemendorf, 150.

Z-S-P: Wiemer, Moritz Schopf, Kummer; Danis, Gilich; Haider (46. Sommer), Humel; Brezovac (53. Gludovatz), Molnar (90. Glatz), Csomos (75. Hanbauer); Nagy.

Oberloisdorf: Iby; Holler (75. Marco Art), Pinter, Zoltan Nemeth, Schedl; Wolfgeher, Peter Nemeth; Gergö Nemeth, Erik Nemeth, Lazar; Fara.

LOCKENHAUS-RATTERSDORF - PÖTTSCHING 4:0. Der ASV Pöttsching konnte sich auch an diesem Wochenende nicht aus dem Tabellenkeller befreien. Die fünfte Partie in Folge bleibt die Truppe von Christian Höllrigl ohne Torerfolg. Lockenhaus-Rattersdorf gelang es hingegen, zum ersten Mal seit neun Spielen einen Dreier einzufahren. Nicht zuletzt der frühe Doppelschlag durch Szabo (10.) und Grosinger (15.) stellten die Weichen auf Heimsieg. Spätestens durch die Notbremse von ASV-Verteidiger Steindl und der daraus resultierenden Roten Karte (67.) war das Spiel entschieden. ASV-Co-Trainer Köller: „Wir haben auch nach der Roten Karte nach vorne gespielt, haben es aber verabsäumt ein Tor zu erzielen.“ In der Schlussphase wurde die zahlenmäßige Überlegenheit der Mittelburgenländer durch zwei weitere Tore von Gmeindl (87.) und Kovacs (89.) auch im Ergebnis verdeutlicht. Trotz der guten Offensivleistung sieht Lockenhaus-Rattersdorf-Trainer Artner seine Defensivabteilung als spielentscheidend an: „Wir waren sehr gut in der Spieleröffnung und haben hinten wenig zugelassen. Das war unsere Basis für den Erfolg.“

LOCKENHAUS-RATTERSDORF – PÖTTSCHING 4:0 (2:0),- Torfolge: 1:0 (10., Freistoß) Szabo, 2:0 (15.) Grosinger, 3:0 (87.) Gmeindl, 4:0 (89., Freistoß) Kovacs. Reserve: abgesagt. SR: Kouba (LR: gut/P: gut).- Lockenhaus, 100.

Lockenhaus: Sipos; Leitner, Matthias Beiglböck, Hanzl, Rubendunst; Duschanek (73. Gneis), Mathe, Art (62. Kovacs), Grosinger (80. Gmeindl), Szabo; Winkler (73. Florian Beiglböck).

Pöttsching: Karaca; Kietaibl, Steindl, Gajdos; Komanovits (70. Marchhart), Bojdas, Laczkovich, Kowanz (84. Eisner), Slezak; Führer, Bachmann (46. Stangl).

NEUTAL - DRASMARKT 5:0. Befreiungsschlag für den ASK Neutal! Nach einer bis dato verkorksten Rückrunde fuhr die Elf von Trainer Rene Schock nun ihren ersten Sieg ein. Und der hatte es mit dem 5:0 gegen Draßmarkt gleich in sich. „Endlich ist uns der Knopf aufgegangen“, freute sich der Sportliche Leiter Gerald Trummer. „Es war ja nicht so, dass die letzten Spiele schlecht waren, nur wollte es einfach nicht funktionieren. Jetzt hat die Mannschaft gezeigt, was in ihr steckt.“ Bereits bis zur Pause erspielten sich die Heimischen einen 3:0-Vorsprung. Nach Wiederanpfiff lief das Werkl quasi nahtlos weiter. In Minute 46 trafen die Neutaler gleich zum 4:0. Dann gab es aber doch eine Atempause, ehe Michael Reiszner in Minute 89 den Endstand herstellte. Für Neutal ein wichtiger Sieg in Hinblick aufs Saisonfinish, für die Gäste aus Draßmarkt hingegen eine kleine Klatsche. Beinbruch darf das im Lager des SVD aber keiner sein. Immerhin steht man mit 38 Punkten weiterhin am starken vierten Platz.

ASKÖ NEUTAL - SV DRASSMARKT 5:0 (3:0).- Torfolge: 1:0 (23.) Trummer, 2:0 (26.) Kondrlik, 3:0 (37.) Estl, 4:0 (47., Eigentor) Czingraber, 5:0 (89., Elfmeter) Reiszner. Reserve: abgesagt. SR: Erdem (N: gut/D: kein Kommentar).- Neutal, 220.

Neutal: Somogyi; Lehrner (79. Seidl), Mitrik, Reissner (68. Schattovits); Jan Reisenhofer, Reiszner, Estl, Niklas Reisenhofer (70. Berbati); Trummer, Kondrlik, Akgül.

Draßmarkt: Uj; Fuchs (59. Leidl), Gschirtz, Czingraber (84. Bleier), Rainprecht; Krutzler, Treiber, Straß, Köllerer (84. Kirchknopf), Bader; Köver (46. Mesanovic).