Pöttsching: Ein Neuer für ein Duo

Nach zwei Runden trennte sich der ASV von seinem Meistertrainer Markus Buchner. Zwei klare Niederlagen bedeuteten das Aus für Buchner. Danach begann die Suche nach einem Nachfolger: „Und da war vom Jungtrainer bis zum Pro-Lizenz-Coach die Palette an Kandidaten breit“, so Pöttschings Sportlicher Leiter Philipp Eckhardt. Seit Wochenbeginn hat der 1. Klasse Mitte-Meister der vergangenen Saison eine Lösung gefunden.

„Christian Höllrigl und der bisheriger Co-Trainer Thomas Köller werden im Duo, gleichberechtigt, die spannende Herausforderung angehen“, bestätigt Eckhardt. Höllrigl wohnt in Steinbrunn, war zuletzt als LAZ-Trainer beim Stützpunkt in Wiener Neustadt tätig. Der Kontakt kam über Köller zustande, mit dem er gemeinsam die B-Lizenz macht. „Ich denke, dass wir uns gut ergänzen und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in die Erfolgsspur zurückkommen“, so Köller.

Am Montag leitete das Gespann erstmals gemeinsam ein Training und legte dabei den Fokus bereits auf die kommende Aufgabe, die Steinberg heißt. Nach dem ersten Punktegewinn am letzten Spieltag beim 1:1 gegen Forchtenstein reist der ASV auch durchaus mit Selbstvertrauen in das Mittelburgenland. Hinzu könnte auch der Trainereffekt kommen.