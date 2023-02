Pöttsching hat neue Lösung für die Abwehr gefunden

Werbung

Hinter dem ASV Pöttsching liegt eine bewegte Woche. Vor etwas mehr als sieben Tagen sah man sich eigentlich schon mit einer Art „Königstransfer“ einig. Vom ASK Bruck hätte Top-Innenverteidiger Tomas Bockay zur Mannschaft von Trainer Christian Höllrigl stoßen sollen. Hätte deshalb, weil sich der Deal in allerletzter Sekunde zerschlug.

Der Slowake, der über 300 Spiele in Regional- und Landesliga auf dem Buckel hat, schloss sich Ostligist Neusiedl/See an. In Pöttsching bedeutete das, dass man sich auf Ersatz-Suche begeben musste. Und die wurde mit einem anderen Slowaken zuletzt abgeschlossen. Der 19-jährige Vratko Gajdos wird künftig die Innenverteidiger-Position beim ASV besetzten, wie Coach Höllrigl zu Wochenbeginn bestätigte. Gajdos kommt aus der zweiten slowakischen Liga von MSK Povazka Bystrica, Pöttsching ist seine erste Österreich-Station.

Der Jung-Innenverteidiger ist dabei nicht der einzige Neuzugang. Schon länger fix sind die Transfers von Kobersdorf-Zangler Donat Laczkovich und Marek Filkorn vom UFC Pama. Laczkovich wird die Pöttschinger auf der „Acht“ beziehungsweise „Zehn“ verstärken, Filkorn auf der rechten Außenbahn. Höllrigl zeigte sich mit dem Transferprogramm zufrieden: „Wir sind jetzt sicher besser und breiter aufgestellt als im Herbst. Unser Ziel ist es natürlich, die hinteren Plätze so schnell wie möglich zu verlassen.“ Im Frühjahr kein ASVler mehr sein wird indes Michael Kietaibl. Er wechselte zu Admira Wr. Neustadt.