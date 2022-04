Rohrbach gegen Schattendorf: „Belohnung für viel Aufwand“

Werbung

ROHRBACH - SCHATTENDORF; SAMSTAG, 17 UHR

Das aktuell beste, was die Liga zu bieten hat, trifft sich am Samstag in Rohrbach. Leader Schattendorf gastiert beim unmittelbaren Nachbarn, sowohl in regionaler als auch tabellarischer Hinsicht, den Zweitplatzierten Gansbären. Rohrbach startete famos in die Rückrunde, musste jedoch mit dem 0:3 in Draßmarkt zuletzt einen kleinen Rückschlag hinnehmen.

Bei eigenem Sieg hätte der Rückstand auf Tabellenführer Schattendorf sechs Punkte betragen, so sind´s neun. Heißt: Den Meisterkampf nochmal heiß machen wird dieses Match alleine nicht. Schattendorf kann nach zuletzt zwei Siegen etwas entspannter ins Match gehen, von frühzeitiger Titelentscheidung will man aber dennoch nichts wissen. Obmann Alex Bernhardt: „Neun Punkte sind ein guter Polster, es warten aber noch einige schwere Spiele.“

Der Plan für Rohrbach – Trainer Alfred Wagentristl: „Wir wissen um die Stärken, freilich aber auch Schwächen des Gegners. Unser Ziel: Zumindest wollen wir ungeschlagen bleiben.“ Das wäre im Meisterkampf klar gold wert. Wagentristl unterstreicht abseits der Rechenspiele die Vorfreude aufs Spiel: „Die Tatsache, dass das Derby das absolute Topspiel ist, ist eine Belohnung für viel Aufwand, der betrieben wurde.“ Ähnlich sieht man das in Rohrbach. Trainer Karl Rupprecht: „Wir freuen uns auf die Partie. Schattendorf ist eine sehr gute Mannschaft. Sie sind sicher Favorit, aber wir werden alles unternehmen, um zu gewinnen.“