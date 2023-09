Rohrbach: Rupprecht-Ära bei den Gansbären geht dem Ende zu

Die Kampfmannschaft der „Gansbären“ zählen in der laufenden Saison zu den schärfsten Verfolgern des Spitzentrios MSV 2020, Oberpullendorf und der FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach. Auch in den letzten Jahren fand man den Traditionsklub schlechtestenfalls auf dem sechsten Platz. Ansonsten wurde immer unter den Top-Fünf bilanziert und im Sommer 2022 man sich nur dem SV Schattendorf geschlagen geben und man schloss die Saison als Vizemeister ab. Trotz dieser tollen Ausbeute wird Rohrbach-Trainer Karl Rupprecht in der Winterpause sein Amt zur Verfügung stellen.

„Ich bin der Meinung, es ist ein guter Zeitpunkt. Wir haben gemeinsam eine wunderbare Truppe zusammengebaut, die in den nächsten Jahre immer vorne mit dabei sein wird. Um ganz vorne zu landen, wäre es vielleicht nötig, noch einen auswärtigen Top-Spieler zu finanzieren. Ob der Verein das möchte, ist die Frage. Die Mannschaft ist auf einem guten Weg. Bis auf drei Legionäre haben wir nur Eigenbauspieler oder Spieler aus der Umgebung im Kader. Dazu kommt, dass die zweite Mannschaft auch im absoluten Spitzenfeld der Tabelle zu finden ist. Also da ist seitens des Vereines in den letzten Jahren vieles richtig gemacht worden und da steht für die nächsten fünf, sechs Jahre ein tolles Fundament.“

„Anfeindungen“ von der Tribüne

Als Grund für den Abschied nennt der UEFA B-Lizenz-Trainer die „Anfeindungen“, die von Tribünenseite kommen: „Mich persönlich lässt das kalt, da bin ich zu lange dabei. Aber es werden nach erfolgreichen Heimspielen zum Teil auch Leute aus dem Vorstand beschimpft und das möchte ich nicht mehr. Das habe ich in der Form auch noch nicht erlebt. Deswegen hab ich der Mannschaft und dem Vorstand am Dienstagabend Bescheid gegeben, dass ich nach der Hinrunde Schluss mache. Ich hätte auch kein Problem, wenn der Verein sagt, dass wir dann besser gleich beenden, aber das wollte der Obmann nicht. Jetzt ist der Charakter der Mannschaft gefragt, dass wir die verbleibenden sieben Spiele in aller Seriosität spielen, aber da mache ich mir keine Sorgen. Natürlich schwingt Wehmut mit, weil es wirklich eine unglaublich coole Truppe ist, in der noch richtig Potenzial steckt und auch, weil ich viele, viele Freundschaften gewonnen habe. Aber der Zeitpunkt ist ein guter. Es soll ein anderer ran und versuchen das Begonnene weiterzubauen, die Basis ist eine, die sich ein Trainer nur wünschen kann.“

Rohrbach-Obmann Roman Landl bestätigte das gute Einvernehmen, das der Verein mit dem Noch-Trainer hat: „Er hat hervorragende Arbeit geleistet und es hat sich eine tolle Freundschaft entwickelt. Sechs Jahre sind eine lange Zeit und damit ist er vermutlich auch der Trainer in der jüngsten Vereinsgeschichte, mit der längsten Amtszeit. Wir haben kurze schwierige Phasen durchgestanden, aber viel mehr erfolgreiche. Deswegen war das sehr in Ordnung und dafür bedanke ich mich auch im Namen des Vereines. Jetzt heißt es dann natürlich, sich um einen Nachfolger umzusehen.“