Schattendorf: Der früheste Meister im ganzen Land .

Der SV Schattendorf fixierte vergangenen Freitag mit einem 2:1-Sieg in Neutal den Meistertitel in der 2. Liga Mitte. Fünf Runden vor Schluss ist man damit uneinholbar Erster – so „früh“ wie kein anderer Verein in Burgenlands restlichen Ligen. Es ist die Krönung einer überragenden Saison.