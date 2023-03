Steinberg gegen Oberpullendorf: Keine klare Favoritenrolle

Werbung

Der Blick auf die Gesamttabelle weist den SV Steinberg, der mit 34 Punkten auf Platz zwei liegt, vor dem Derby gegen den SC Oberpullendorf (25 Punkte, Rang acht) als Favoriten aus. Der Start ins Frühjahr spricht eine andere Sprache: Der Herbstmeister startete mit zwei Niederlagen und gleich 9 Gegentreffern in zwei Spielen, während die Bezirkshauptstädter in den ersten beiden Runden zwei Siege ohne Gegentor einfuhren. Dritter Vergleich: Das direkte Duell im Herbst endete mit einem 2:2-Unentschieden. „In einem Derby ist die Favoritenrolle ohnehin nie wirklich klar zu vergeben“, meint Oberpullendorfs Martin Daics, der seine Mannschaft „auf einem guten Weg“ sieht, vor dem kommenden Gegner aber gewarnt ist. „Die haben schon eine richtig gute Qualität in ihren Reihen.“ Und was meint der Gegner? „Wir haben zwei Spiele hinter uns, die richtig unglücklich gelaufen sind. Aber ich verspreche eine sehr motivierte Steinberger Mannschaft am Sonntag, die alles für die drei Punkte geben wird“, gibt sich Steinberg-Coach Akos Kozmor kämpferisch. Auch die Personalprobleme, die man zuletzt hatte, scheinen überwunden.