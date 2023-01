Trotz bitterer Absage: Positive Stimmung in Forchtenstein

Werbung

Als Markus Buchner am Montag eine Stunde vor dem Trainingsstart zur Vorbereitung auf die Rückrunde auf das Handy blickte, musste er sich ordentlich ärgern. Warum? Offensivspieler Laszlo Kalocsai schickte per Whatsapp eine Absage. Er habe einen Job in Deutschland angenommen. Buchner: „Das weiß man erst eine Stunde vor Trainingsbeginn?“ – der Blick war dann aber rasch nach vorne gerichtet, weil die erste Trainingseinheit so richtig positiv verlief. Und Neuzugänge waren dann immerhin auch dabei. David Marin wird im Frühjahr in der Forchtensteiner Offensive wirbeln.

Der 22-Jährige wechselte in der vergangenen Woche vom 2. Liga Nord-Klub Wimpassing zum SVF. „Eine absolute Verstärkung, der uns definitiv Qualität bringt.“ Weiters hat sich der 2. Liga Mitte-Verein einen Youngster gesichert. Moritz Fischer (AKA U18) wird bis Sommer ein Burgherr. „Ein Talent, das sehr vielversprechende Ansätze hat und bei uns Spielpraxis in einer Kampfmannschaft sammeln soll.“

Tatar und Alex Leitner sind zurück im Training

AKA U18-Co-Trainer Ronald Spuller, der selbst auch noch in Forchtenstein das eine oder andere Mal die Fußballschuhe schnürt, fädelte den Transfer ein. Und der soll nicht der letzte Neuzugang bleiben, vor allem auch weil man auf die kurzfristige Absage von Kalocsai reagieren will.

„In dieser Woche sind Testkandidaten beim Training und beim Spiel gegen Bad Sauerbrunn mit von der Partie“, so Buchner, der sich auch über die Rückkehr von verletzten Spielern freute: „Alex Leitner und Yannick Tatar, die uns beide im Herbst einige Spiele fehlten, sind wieder so gut wie fit. Das ist für uns natürlich sehr erfreulich. Die Stimmung generell ist sehr positiv und wir werden mit Sicherheit einen ganz guten Kader haben.“