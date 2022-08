Viererpack: Neudörfls Matthias Müller spielte groß auf

Werbung

Dass Matthias Müller einen Torriecher hat und weiß, wie man Treffer erzielt, darüber muss man keine Worte verlieren. Ein Blick auf die letzten beiden Spieljahre vor Corona genügt, um über die Qualität des Neudörflers Bescheid. Der Name Müller steht ja quasi für Torjäger-Instinkt. Zumindest im internationalen Fußball, aber auch in der 2. Liga Mitte Der Beleg? Matthias Müller erzielte in der Saison 2017/18 insgesamt 19 Volltreffer in der 2. Liga Mitte. 2018/19 legte er drauf – 20 Tore für Neudörfl in der Liga. Danach gab es eben zwei Corona-Jahre ohne Wertung und im Vorjahr, wo Müller durch die eine oder andere Verletzung so manches Spiel verpasste, blieb der Angreifer auch noch zweistellig – 10 Tore. In den letzten drei vollen 2. Liga Mitte-Spieljahren kam Müller also auf 49 Tore, eine starke Bilanz. „Er ist ein Spieler mit immensen Wert für uns, nicht nur weil er Tore schießt“, so Trainer Thomas Urbanek, der ergänzt: „Und in den ersten Spielen in dieser Saison hat er ein wenig mit der Chancenverwertung gehadert.“ Nicht so am vergangenen Montag, wo es Matthias wieder müllern ließ. Der 27-Jährige hatte sein Visier wie gewohnt eingestellt – Neudörfl schoss Oberloisdorf mit 7:1 vom Platz. Die Müller-Ausbeute: vier Tore und jede Menge Selbstvertrauen für die kommenden Spiele, in denen man zumindest damit rechnen darf, dass weitere Tore folgen. Es bahnt sich also die nächste zweistellige Müller-Saison an.