Der Hit um die Herbstkrone steigt in Lackenbach

LACKENBACH - STEINBERG, SAMSTAG, 15 UHR.

Mit einem Herbstkönig Steinberg oder Lackenbach rechneten vor dem Saisonbeginn wohl nur wenige. Jetzt heißt das Spitzenspiel zwei Runden vor Ende des ersten Saisondurchgangs trotzdem Lackenbach gegen Steinberg. Die Vorfreude bei den Gastgebern ist riesig, wie Obmann Stefan Horvath betont: „Das ist das Spiel der Saison. Ich kann mich nicht erinnern, dass Lackenbach jemals Herbstmeister der 2. Liga Mitte war.“

Beim SVL ist man derartigen Erfolg gar nicht gewöhnt: „In den letzten Jahren war es meist umgekehrt, da ging es oft gegen den Abstieg“, meint Horvath und ergänzt: „Die Mannschaft und das Trainerteam haben sich das Spiel aber verdient, eine super Arbeit bisher geleistet.“ Trainer Roman Fennes fügt hinzu: „Wir wollten in den letzten Wochen dieses Spiel um die Herbstmeisterschaft unbedingt. Und jetzt haben wir es.“ Klar ist für den Erfolgscoach auch: „Die Chance wollen wir nützen. Wenn wir das Spiel gewinnen, dann kennt sich nachher in Lackenbach keiner mehr aus.“

Fennes meint damit freilich nicht Lackenbacher Ahnungslosigkeit, sondern dass man einen Herbstmeistertitel dann auch gebührend feiern würde. Zuerst gilt es aber die Hürde Steinberg zu überwinden, die aktuelle Nummer zwei der Liga.

Die Aufgabe ist also immens schwer, auch wenn Fennes den Gegner zuletzt beim 1:1 gegen Bad Sauerbrunn 1b als nicht berauschend empfand: „Ich glaube, da hatte Steinberg nicht seinen besten Tag. Es war aber auch die einzige Partie, die ich von ihnen bisher gesehen habe. Ansonsten soll Steinberg laut meinen Informationen schon sehr stark aufgetreten sein. Das muss ja auch so sein, sonst würde man nicht Zweiter sein. Und sehr starke Einzelspieler haben sie auf jeden Fall.“ Der Zweite könnte mit einem Sieg in Lackenbach auch wieder auf Platz eins klettern, hätte dann in der Schlussrunde des ersten Durchgangs selbst Herbstmeistertitel-Matchball.

Die Voraussetzungen für einen echten Amateurfußball-Leckerbissen sind nahezu perfekt. Denn auch in Steinberg will man natürlich, auch wenn sie gar nicht so wertvoll ist, die Herbstkrone holen. Druck macht man sich beim SVS aber keinen: „Wir können völlig unbeschwert nach Lackenbach fahren, haben 30 Punkte und unser Ziel ist es im Grunde, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben“, stellt Steinbergs Obmann Manfred Schmidt klar, den allerdings Personalsorgen plagen.

Mittelfeld-Ass Benjamin Kun wird den Steinbergern angeschlagen fehlen. Daneben steht hinter den Einsätzen von Detre Horvath und Ervin Pongracz noch ein Fragezeichen. Auch bei den Heimischen wird man nicht auf alle Leistungsträger zurückgreifen können. Ein fixer Ausfall ist Christian Mörkl. Alexander Janitsch ist fraglich und auch ein Einsatz von Sebastian Bauer, der im letzten Match gegen Forchten-stein angeschlagen raus musste, ist nicht ganz sicher. SVL-Trainer Fennes weiß aber: „Wir haben einen guten Kader, wo fast jeder Spieler, wenn auch nicht zu 100 Prozent, zu ersetzen ist. Daher bin ich sehr zuversichtlich für dieses Spiel.“

Ist die Burgenlandliga für das Top-Duo ein Thema?

Klar ist für beide Teams, dass vorerst nur dieses tolle Duell zählt. Aber wer zur Halbzeit auf Platz eins steht, der muss sich zumindest mit dem Gedanken spielen, auch am Ende der Saison vorne zu sein. Dann wäre man Aufsteiger in die Burgenlandliga. „Geplant war ein Aufstieg in die Burgenlandliga sicher nicht. Fakt ist, es wäre eine immense Herausforderung für uns“, meint Steinbergs Obmann Manfred Schmidt.

In Lackenbach sagt man zum Thema Burgenlandliga wiederum: „Prinzipiell zählt für uns jetzt einmal nur das Steinberg-Spiel. Wir werden uns aber Gedanken machen, was ein Burgenlandliga-Aufstieg bedeuten würde, weil es braucht eine ordentliche sportliche und finanzielle Planung“, so Lackenbachs Vereinsboss Stefan Horvath.