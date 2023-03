Z-S-P: Haider überragte auf unüblicher Position

Werbung

Wenige Stunden vor dem Abstiegsduell bekam ZSP-Trainer Christian Kodydek die Nachricht von Abwehrchef Miroslav Danis, dass der nicht spielen kann – Fieber. Umstellung war also angesagt. Kapitän Markus Haider, eigentlich Mittelfeld-Stratege, rückte eine Reihe zurück ins Abwehrzentrum. „Er hat überragend gespielt“, so das kurze, aber eindeutige Statement von Kodydek.

Das Ergebnis spricht für Haider, die Null stand hinten, und am Ende gab es einen überlebenswichtigen Sieg. Für Haider war die Position egal: „In solchen Spielen stehst du sowieso unter Strom. Da ist die Position Nebensache, wichtig war der Erfolg und die Mannschaft hat es super gemacht.“ Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nur noch vier Punkte, ZSP hat also Land in Sicht. Und das will man erreichen, auch wenn Haider klarstellt: „Im Mittelfeld fühle ich mich grundsätzlich schon wohler und Miro Danis macht hinten sowieso einen tollen Job.“