Z-S-P: Kodydek geht, Rotpuller kommt

Trotz eines erfolgreichen Saisonstarts für Z-S-P (7 Punkte aus den ersten 3 Spielen) kamen für Christian Kodydek erstmals nach dem 3:0-Sieg gegen Neutal Abschiedsgedanken auf: „Ich habe gemerkt, dass mir die nötige Motivation und der Spaß an der Arbeit mit den Jungs auf dem Platz fehlt.“ Versuche das Feuer neu zu entfachen, sind laut Kodydek aufgrund verschiedener Faktoren gescheitert: „Zum einen war es schwierig, da ich mit der Kampfmannschaft bei den Trainings und den Spielen meistens auf mich allein gestellt war, zum anderen war am Schluss auch der zeitliche Faktor ausschlaggebend.“ Er freue sich jetzt einfach auf etwas mehr Zeit mit seiner Familie und hofft, eventuell auch wieder einigen Hobbys abseits des Platzes nachgehen zu können. Für Gernot Ollram, den Sportlichen Leiter von 7023 Z-S-P, kam die Entscheidung überraschend: „Wir haben nicht damit gerechnet, dass Christian aufhört und wären auch sicher nicht auf die Idee gekommen, dass wir uns trennen.“

„Es fehlten zu viele Schlüsselspieler“

Ganz andere Gründe gab es für das Ende der Amtszeit von Draßmarkt-Coach Christian Rotpuller. „Es fehlte jede Woche ein Schlüsselspieler. Bei so einem dünnen Kader ist das fatal.“ Verantwortlich für die zahlreichen Ausfälle sind aber nicht, wie man erwarten könnte, etwaige Verletzungen, sondern die Urlaubspolitik des SV Draßmarkt. „Ich verstehe, wenn man in der Sommervorbereitung auch mal im Urlaub ist. Jetzt ist aber Mitte September und mir fehlten immer wieder Spieler,“ erklärte Rotpuller. Durch ständige Umstellungen in Formation und Kombination im Abwehrverbund stellt der SV die bislang schwächste Defensive der Liga (24 Tore). Obwohl Rotpuller die Entscheidung nicht leichtgefallen ist, wollte er ein Zeichen setzen, dass es so nicht weitergehen kann. Dieses Zeichen wurde von der Draßmarkt-Führung bereits aufgenommen, wie Obmann Anton Leidl bestätigte: „Wir haben da vielleicht einen Fehler gemacht. Wir haben aber vor, das zu ändern.“

Rotpuller ist seit Mittwoch Z-S-P-Trainer

Während Draßmarkt am kommenden Montag seinen neuen Coach präsentieren will, hat Z-S-P bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Rotpuller kommt eben vom Ligakonkurrenten gleich direkt nach Zemendorf, wo er schon in der Vergangenheit bereits Trainer war: „Ich kenne den Verein und auch zum Teil die Mannschaft. Es ist alles sehr schnell gegangen, war für mich auch etwas überrschend. Es gilt jetzt einmal einen Überblick zu verschaffen, die Aufgabe ist aber sehr reizvoll.“ Der Sportlicher Leiter des SV 7023 Z-S-P, Gernot Ollram, meint zur Trainerbestellung: „Christian ist eine erfahrener Mann, der die Liga gut kennt und deshalb ist es für uns eine sehr gute Lösung.“ Am Dienstag wurde Rotpuller kontaktiert, schon gestern leitete er das erste Training und beim Spiel in Kaisersdorf am morgigen Freitag sitzt er bereits auf der Zemendorfer Trainerbank.