2. Liga Mitte-Spieltag: Die Favoriten sind weiter an der Spitze

Steinberg - Lackenbach 1:1. Die beiden Teams begegneten sich auf Augenhöhe. Das erste Ausrufezeichen des Spiels setzte Gergely Horvath (21.) der, nach einem Stanglpass, am zweiten Pfosten lauerte. „Wir haben uns in der ersten Hälfte sehr bemüht. Danach ist Lackenbach aber stärker geworden“, erklärte Steinberg-Obmann Manfred Schmidt den weiteren Spielverlauf. Christian Mörkl bediente Adam Csire im Strafraum, sein Schuss wurde von Akos Kozmor mit der Hand abgefälscht – Elfmeter und Csire (54.) verwandelte. Lackenbach-Trainer Christian Janitsch war mit dem Auftreten seiner Jungs zufrieden: „Zweite Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. Wir haben uns den Punkt wirklich verdient.“

Lockenhaus-Rattersdorf - Oberloisdorf 3:1. Die Hausherren erwischten die Oberloisdorfer von Beginn an auf dem falschen Fuß. Durch einen Freistoß von Mate Hanzl (4.) und einen Abstauber von Roland Szabo (8.) standen die Zeichen schon früh gut für das Team von Willi Leser. „Wir haben verdient geführt und gedacht, dass wir so weitermachen. Mit dem Fußball spielen haben wir dann aber aufgehört und schlecht fortgesetzt“, so Leser. Ein parierter Freistoß landete vor den Füßen von Oliver Szöllösi (32.). Aus kurzer Distanz trug sich dieser in die Schützenliste ein. Oberloisdorfs Coach Sandor Preisinger spürte zu diesem Zeitpunkt einen Funken Hoffnung: „Nach den Gegentoren haben wir gut gespielt. Mit dem 3:1 war dann leider die Luft raus.“ In der Schlussphase setzte erneut Mate Hanzl einen Freistoß (80.) unter die Latte und beendete damit die Hoffnungen des SVO.

Mattersburg - Pilgersdorf 3:0. Gegen die in dieser Saison immer noch sieglosen Pilgersdorfer startete der MSV gut in die Partie. Mirza Sejmenovic vollendete eine Flanke von Phillip Knotzer volley (8.) ins Tor. Alois Höller setzte sich auf der rechten Seite durch und bediente Harvey Ortner im Rückraum zum 2:0. MSV-Co-Trainer Marko Amminger war zufrieden: „Erste Halbzeit waren wir richtig gut, da hätten wir auch mehr Tore machen können. Eine super Reaktion nach dem Spiel gegen Forchtenstein.“ Nach einem abgewehrten Standard traf Mirza Sejmenovic (38.) zum zweiten Mal und besiegelte damit den Heimsieg seiner Jungs quasi in Hälfte eins. Im zweiten Durchgang wurde Pilgersdorf dann zwar stärker, für ein Tor reichte es aber nicht. Janos Imre: „Wir hatten dann zwar Möglichkeiten, aber Mattersburg hat verdient gewonnen.“

Kaisersdorf / St. Martin - Forchtenstein 2:6. Obwohl die Hausherren zu Beginn die stärkere Mannschaft waren, herrschte ein offener Schlagabtausch: Artúr Vajda (5.) und Patrick Jurik (27.) netzten für die SpG, auf der anderen Seite trafen Dejan Lukic (14.) und Tobias Vlahovic (27.) zweimal zum Ausgleich. „Wenn du die Tore so herschenkst wie wir das gemacht haben, dann wird es immer schwierig“, zeigte sich SpG-Trainer Lorandt Schuller unzufrieden. In der zweiten Hälfte schnürte Dejan Lukic mit zwei weiteren Toren seinen Hattrick (55., 64.). „Die sind als Mannschaft schwer zu bespielen. Es freut mich umso mehr, dass wir mit so vielen Einheimischen gewinnen konnten“, so Burgherren-Coach Ronny Spuller. Tobias Vlahovic (69.) und Ronny Spuller jun. (83.) trafen schließlich noch zum 2:6-Endstand für die Gäste.

Draßmarkt - Bad Sauerbrunn 1b 1:4. Die Hitze am vergangenen Freitag war den Akteuren beider Mannschaften anzumerken. Die Teams taten gut daran sich anfangs sportlich nur abzutasten. Akós Virág traf zwar zur Führung für die Heimischen, der Unparteiische entschied aber auf Abseits. Mit ihrem ersten Angriff trafen die Kurortler durch Ricardo Batha (41.) zum 1:0. Pierre Wang (45.) stellte kurz darauf auf 2:0, was für Draßmarkt-Trainer Christian Rotpuller schon die vorzeitige Entscheidung war: „Der Knackpunkt war das zweite Tor. Bei diesen Temperaturen war es uns nicht mehr möglich dem Spiel eine Wendung zu geben.“ In der zweiten Hälfte spielten die Sauerbrunner ihre Führung gut aus. Jonas Gallei erhöhte auf 3:0 (70.). Emanuel Straß (90.) brachte die Gastgeber noch einmal ran, ehe Abdullahi Galbed (90+5) zum 4:1 Endstand für den SCBS traf.

Oberpetersdorf-Schwarzenbach - Rohrbach 3:2. In einer intensiven Partie durften die Gäste zuerst jubeln: Martin Gosztola (25.) machte sein zweites Saisontor. Nach der Pause waren die Hausherren stärker und drehten das Spiel durch Tore von Andreas Huber (52.) und Lucca Klee (69.). Unachtsamkeit in der Defensive von Oberpetersdorf-Schwarzenbach nutzte jedoch erneut Gosztola (83.) zum Ausgleich aus und so wurde es wieder spannend. Nach Vorarbeit von Julian Schöll gelang Lucca Klee in der Schlussphase (90.) noch der Lucky-Punch für die Gastgeber. FSG-Coach Markus Schmidt: „Wir haben die Partie verdient gedreht. Wirklich top von meiner Mannschaft, dass sie da noch den Siegestreffer erzielten.“

Neudörfl - Neutal 1:3. Ohne Billy Fejzic, aber mit viel Motivation, fuhr die ASK Neutal nach Neudörfl. David Kondrlik kam durch einen langen Ball (8.) hinter die Abwehr und traf zum 1:0. Wenig später war es ein ähnliches Bild: Kondrlik war erneut frei und machte seinen Doppelpack (17.). „Wir machen hinten zu viele Fehler und vorne zu wenig Tore“, so die Analyse von Neudörfl-Coach Christian Staffler. In der zweiten Hälfte spielte Neudörfl dann gut mit. David Kondrlik beendete aber alle Hoffnungen der Heimischen mit seinem dritten (62.) Tor der Partie. Der Sportliche Leiter der Gäste, Gerald Trummer, war damit sehr zufrieden: „Wir haben die ganze Zeit kontrolliert. Da war nie wirklich die Gefahr, dass wir verlieren.“ In der Schlussphase betrieb Samuel Glöckel (83.) mit einem sensationellen Seitfallzieher noch etwas Ergebniskosmetik – für mehr reichte es jedoch nicht.

Oberpullendorf - Z-S-P 3:1. In einer umkämpften und chancenmageren Partie konnte Rene Sturm mit einem Doppelschlag (36., 40.) kurz vor dem Halbzeitpfiff seine Jungs in eine komfortable Ausgangsposition bringen. „Es war ein verbissenes Spiel. Sie haben ihre Stärken gut ausgespielt“, erklärte SCO-Trainer Daniel Wind die anfänglichen Schwierigkeiten des Favoriten. Andreas Hofer (61.) erhöhte auf 3:0, doch Z-S-P wollte sich nicht geschlagen geben. Nach einem Corner stieg Miroslav Danis am höchsten und verkürzte den Rückstand der Gäste. Für Z-S-P-Coach Christian Kodydek war es ein akzeptables Ergebnis: „Gegen Oberpullendorf, vor allem in Oberpullendorf, muss man sich für eine Niederlage in dieser Form sicher nicht schämen.“

Alle Statistiken auf einen Blick

SV Steinberg - SV Lackenbach 1:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (21.) Gergely Horvath, 1:1 (54., Elfmeter) Csire. Reserve: 5:2 (Nemeth, Draskovits 2, Orovits, Rasztovits; Kocev, Gugler).

SR: Erdem.- Steinberg, 150.

Steinberg: Mester; Fuhrmann; Kozmor, Szabo, Devecseri; Halmai, Pongracz, Schrödel (72. Patulea), Kun, Gergely Horvath; Friedl.

Lackenbach: Salaba; Stammer, Halper, Lösch, Bauer; Kovacs (90+2. Wimmer), Nusshall, Mörkl, Pekovits (81. Weninger); Karoly, Csire.

SC Lockenhaus-Rattersdorf - SV Oberloisdorf 3:1 (2:1).- Torfolge: 1:0 (4., Freistoß) Hanzl, 2:0 (8.) Szabo, 2:1 (32.) Szöllösi, 3:1 (80., Freistoß) Hanzl. Reserve: 8:3 (Heitler, Nuschy, Rubendunst 2, Gager 2, Kummer, Stampf; Sturm, Kohlmann, Grünwald).

SR: Braunschmidt.- Lockenhaus, 130.

Lockenhaus-Rattersdorf: Kiss; Leitner, Matthias Beiglböck, Hanzl, Gneis; Duschanek, Florian Beiglböck (60. Winkler), Mathe, Grosinger (84. Gager), Szabo; Lencse (71. Gmeindl).

Oberloisdorf: Iby; Zoltan Nemeth, Vert, Schedl, Kuzmits; Marco Art, Jan Art, Peter Nemeth, Erik Nemeth; Polomi (66. Pinter), Szöllösi.

MSV 2020 - USC Pilgersdorf 3:0 (3:0).-

Torfolge: 1:0 (8.) Sejmenovic, 2:0 (19.) Ortner, 3:0 (38.) Sejmenovic. Reserve: 5:2 (Pöttschacher 3, Ceri, Baur; Schlögl, Schwarz).

SR: Flasch.- Pappelstadion, 300.

MSV: Cech; Höller, Stöger, Leitgeb, Kaiser; Müller, Frkat (60. Garib), Grimmer, Knotzer; Ortner (89. Koch), Sejmenovic (79. Reitbauer).

Pilgersdorf: Rosza; Gugola, Bori, Major, Szabo, Toth, Marsai, Imre, Kirnbauer (84. Heinrich); Puhr, Vass (77. Schermann).

SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin – SV Forchtenstein 2:6 (2:2).- Torfolge: 1:0 (5.) Vajda, 1:1 (14.) Lukic, 2:1 (27.) Jurik, 2:2 (27.) Vlahovic, 2:3 (55.) Lukic, 2:4 (64.) Lukic, 2:5 (69.) Vlahovic, 2:6 (83.) Spuller.

Reserve: 0:3 (Amring, Baier, Reisner).

SR: Haider.- Kaisersdorf, 100.

Kaisersdorf / St. Martin: Laszlo; Heinrich, Zsirai, Nagy, Vajda; Benecz, Ivanyi, Stocker (64. Draxler), Wiedenhofer, Sommer; Jurik (70. Toska).

Forchtenstein: Geisendorfer; Brunner, Gernot Leitner, Majer, Alexander Leitner; Tatar (75. Tetezi), Vlahovic, Hahn, Marin, Widlhofer (75. Spuller); Lukic (77. Amring).

SV Draßmarkt - SC Bad Sauerbrunn 1b 1:4 (0:2).- Torfolge: 0:1 (41.) Bartha, 0:2 (45.) Wang, 0:3 (70.) Gallei, 1:3 (90.) Straß, 1:4 (90+5.) Galbed.

Reserve: 2:2 (David Pfneiszl, Thomas Pfneiszl; Hoffmann, Dittrich).

SR: Kazanci.- Draßmarkt, 150.

Draßmarkt: Uj; Schimmer, Virág, Gschirtz, Rainprecht; Bader, Köllerer (60. Treiber), Köver (60. Fuchs), Straß, Kornfeld; Damasdi.

Bad Sauerbrunn: Ehrenböck; Tanzler, Gausch, Loos, Hutter, Ruf (87. Galbed); Wang, Gallei (87. Gallei), Koronics; Pohl (61. Kubik), Bartha (61. Steinhöfer).

FSG Oberpetersdorf-Schwarzenbach - SV Rohrbach 3:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (25.) Gosztola, 1:1 (52.) Huber, 2:1 (69.) Klee, 2:2 (83.) Gosztola, 3:2 (90.) Klee.

Reserve: 0:4 (Schmidt 2, Mongold, Scheiber)

SR: Kern.- Schwarzenbach, 180.

FSG: Lacko; Roschitz (67. Koch), Papp, Gajdoš; Klee, Frank, Sedlatschek, Exel (67. Szücs); Kubus (90. Reiberger), Huber (82. Schöll), Slezak.

Rohrbach: Radowan; Herowitsch, Leimstättner (79. Graf), Tomassovits, Mandl; Gosztola, Manuel Mihalits, Andreas Mihalits, Kornholz, Stöger (84. Bauer); Kirjak.

SC Neudörfl - ASK Neutal 1:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (8.) Kondrlik, 0:2 (17.) Kondrlik, 0:3 (62.) Kondrlik, 1:3 (83.) Glöckel.

Reserve: 1:6 (El Abbasi; Berbati 5, Trummer).

SR: Stojanovic.- Erich Hörandl Sportanlage, 120.

Neudörfl: Oprodovsky; Dutter (45. Leuteritz), Thonhofer, Pascal Grasmuck (69. Tafalari), Leitner; Reiner, Gritsch, Christoph Grasmuck (60. Tometschek); Glöckel, Kristianidi, Sagir (64. Berdznaj).

Neutal: Palatin; Tremmel, Reiszner, Mitrik, Schreiner (86. Faymann); Seidl (56. Berlakovich), Akgül (71. Berbati), Trummer (71. Trummer), Estl, Reisenhofer, Kondrlik (86. Ilic).

SC Oberpullendorf - SV 7023 Z-S-P 3:1 (2:0).- Torfolge: 1:0 (36.) Sturm, 2:0 (40.) Sturm, 3:0 (61.) Andreas Hofer, 1:3 (72.) Danis.

Reserve: 3:1 (Bauer 2, Györgyice; Glatz).

SR: Ziermann.- Fenyös Stadion, 150.

Oberpullendorf: Moritz; Salihovic, Weigerding, Berlakovich, Fabian Blazovich; Andreas Hofer, Peter Hofer, Bagi, Batizi-Pócsi (73. Reiter); Sturm (73. Ribaritsch), Molnar (85. Rainer).

Z-S-P: Wiemer; Markus Haider, Danis, Tobias Schopf (45. Daniel Hanbauer), Martin Haider (72. Moritz Schopf); Kummer (90. Deniel Hanbauer), Pankarican, Humel, Brata, Gludovatz; Majtan.