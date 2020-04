Jährlich wird über den Erfolg im burgenländischen Sport Bilanz gezogen — auch anhand des Medaillenspiegels. Mit beeindruckenden 747 Gesamtmedaillen bei Österreichischen Meisterschaften, Österreichischen Staatsmeisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften darf man aus burgenländischer Sicht stolz auf das vergangene Jahr zurückblicken. „Besonders bemerkenswert im aktuellen Medaillenspiegel ist die überdurchschnittlich hohe Bilanz beim burgenländischen Nachwuchs. Das zeigt deutlich, wie engagiert die Nachwuchsstrukturen aufgestellt sind und wie gut die Nachwuchsarbeit funktioniert. Mein großer Dank gilt hier den Trainern, den Vereinen und den Dachverbänden“, blickt Sportlandesrat Christian Illedits auf eine herausragende Ausbeute zurück, die nur knapp den Rekord aus dem Jahr 2017 verpasste. Damals holten die Burgenland-Sportler 769 Mal Edelmetall.

Im Jahr 2019 wurden in 35 verschiedenen Sportarten ähnlich hervorragende Leistungen erbracht. Bei Europameisterschaften sowie Weltmeisterschaften konnten 58 Medaillen errungen werden. 689 Mal standen burgenländische Sportler und Sportlerinnen bei nationalen Meisterschaften in diversen Sportarten auf dem Siegespodest. „Als Sportlandesrat macht es mich sehr stolz, auf so ein erfolgreiches Jahr blicken zu dürfen. Wir werden weiterhin unterstützend da sein, damit die Rahmenbedingungen für unsere Sportlerinnen und Sportler geschaffen sind und diese solche außergewöhnlichen Leistungen bringen können – auch in so harten Zeiten wie diesen.“

„Kein Verein soll um die Existenz bangen“

Die Corona-Pandemie hat auch große Auswirkungen auf den Sport. Aufgrund der Beschränkungen gab es massive Einschnitte in das sportliche Leben, die etwa zu Schließungen von Sportstätten und Absagen von Sportveranstaltungen geführt haben. Hilfe soll von der Bundesregierung kommen – in welcher Höhe, war noch nicht bekannt. Die Kriterien für die Fonds sind aber vorstellbar wie beim Wirtschaftspaket. „Wir werden aus dem Burgenland so gut es geht mitunterstützen. Für besondere Härtefälle werden wir seitens des Landes ebenso Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Es soll kein Verein um seine Existenz bangen“, stellt Illedits klar. Maßnahmen für den burgenländischen Sport wurden bereits umgesetzt.

„Ein notwendiger Schritt war der Umlaufbeschluss für die 170 Anträge der burgenländischen Sportvereine. Erstmals wurde mittels dieses Umlaufbeschlusses eine Entscheidung herbeigeführt, damit die erforderlichen Bewilligungsakte der Landesregierung zugeleitet werden können“, erklärt der Sportlandesrat. Für den Spitzensport werden so in den nächsten Tagen vom Landessportbeirat Förderungen in der Gesamthöhe von 559.178 Euro zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurden bereits Stundungen für Fixkosten wir für Strom, Wasser, Miete und Kredite verhandelt.