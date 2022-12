Baumgartens Adler fliegen mit vier Teams

Werbung

Am 10. Jänner starten die Pannonia Eagles in die Vorbereitung auf die Saison 2023. Der Plan steht. Der Football-Klub aus Baumgarten wird mit vier eigenen Teams an den diversen Meisterschaften teilnehmen: „Wir sind stolz, dass wir in der Saison 2023 mit vier eigenen Teams durchstarten.“

Die Tackle-Kampfmannschaft wird wieder in der Division II (Anm.: dritte Leistungsstufe) an den Start gehen. Die FlagFootball-U11 und -U13 starten wieder als eigenständige Teams. Die U15 wird heuer unter der Schirmherrschaft der Pannonia Eagles mit Unterstützung der Carnuntum Legionaries in der Meisterschaft spielen. Die U17 wird gemeinsam mit den Pekkas aus Neudörfl an der Flag for Fun-Liga teilnehmen und die Kampfmannschaft der Carnuntum Legionaries in der Flag-Liga 3 unterstützen.

Im Nachwuchs trainieren aktuell 45 Spieler zwischen sieben und 16 Jahren im Verein. Derzeit suchen die Eagles nach Trainern und Betreuern. „Auch wenn er oder sie keine großen Football-Kenntnisse hat, finden wir eine Aufgabe und helfen beim Erlernen der notwendigen Football-Skills. Interessiere Können sich gerne bei uns über Facebook, Telefon oder E-Mail melden“, so Nachwuchskoordinator Kurt Rothleitner.

In der Kampfmannschaft sind alle motivierten Burschen und Mädchen ab 17 Jahren willkommen. Die Trainingszeiten sind Dienstag und Donnerstag von 19 bis 21 Uhr am Sportplatz in Baumgarten, der Flag-Football-Nachwuchs ab Dienstag und Donnerstag von 17.30 bis 19 Uhr.