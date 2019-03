Unter der Woche trat Joachim Poandl als Trainer in Eltendorf zurück, wobei Neo-Coach Karl Philipp bei seiner Premiere mit dem Tabellenführer aus Draßburg gleich einen richtigen Brocken empfing. Und vor der Pause sah es auch nach Trainereffekt aus, denn die Hausherren kickten wirklich gut und Niko Golenja traf zum 1:0.

„Das war unsere schwächste Halbzeit in dieser Saison“, urteilte Draßburgs Sportlicher Leiter Thomas Mandl über die erste Halbzeit des ASV in Eltendorf, fuhr aber dann fort: „Was danach abgeliefert wurde, war beeindruckend stark.“ Nach der Pause mit Cerovec statt Mert Sari kam richtig Schwung rein. Innenverteidiger Dejan Cosic trat als Doppeltorschütze in Erscheinung und auch Draßburgs erfolgreichster Torschütze – Außenverteidiger Holger Knartz –sprang wieder für seine Offensivkollegen in die Bresche.

„Wir wurden klar benachteiligt und alles wurde gegen uns gepfiffen“, sagte hingegen der Eltendorfer Sportliche Leiter Rainer Pummer und Trainer-Routinier Karl Philipp bekräftigte bei seiner Analyse: „Da kamen dann auch andere Umstände zum Tragen. Vor der Pause kickten wir aber wirklich gut.“

Vorschau: Am Freitag um 19.30 Uhr steigt ein Bezirksderby in Draßburg. Die Elf von Franz Lederer empfängt den SC Bad Sauerbrunn. Der Sportliche Leiter des ASV Thomas Mandl zum anstehenden Spiel: „Ich freue mich auf Derbystimmung und viele Zuschauer. Die Bad Sauerbrunner haben uns zuletzt ein 1:1 abgerungen und verfügen über jede Menge Qualität in ihrem Kader. Die schnellen Außenspieler können jedem Gegner wehtun. Die Burschen haben viel Erfahrung, aber wenn wir einen Heimsieg landen, bin ich überzeugt, wäre das ein riesengroßer Schritt in die Richtung, in die wir wollen.“ Kovacs und Patrick Handler werden weiterhin verletzungsbedingt fehlen.