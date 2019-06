Erste Halbzeit sah es fast nach einer „Abfuhr“ für den feststehenden Meister auf heimischer Anlage aus, doch nach dem Seitenwechsel wurde noch Schadensbegrenzung betrieben. Obwohl die Gastgeber vor dem 1:0 mehr vom Spiel und auch die erste dicke Chance durch Patrick Handler hatten. „Es war wieder so, dass wir uns nach dem Rückstand aus dem Konzept bringen haben lassen. Wobei die Tore diesmal wirklich mehr als vermeidbar waren“, meinte Abwehrchef und Torschütze Lukas Kornholz nach dem Spiel.

Das 0:1, das bereits in Minute 13 fiel, entsprang einem Abstimmungsproblem zwischen Holger Knartz und Tormann Lukas Stifter. Auch beim 0:2 dürfte es in erster Linie an der Kommunikation gelegen haben. Keiner fühlte sich zuständig 25 Meter vor dem Tor zu attackieren, ehe der Ex-Draßburger Lazar Cvetkovic zum 2:0 einschieben konnte.

Nach dem 0:3-Rückstand zur Pause, dem Anschlusstreffer und vor allem dem Platzverweis von Lazar Aizenpreisz, war dann Draßburg ordentlich am Drücker. Mehr als viel Ballbesitz und der Anschlusstreffer, durch einen sehenswerten Freistoß von Kornholz, war aber an dem Tag nicht drinnen. „Es ist zurzeit von allen zuwenig. Jetzt wär es schon schön, wenn wir die Saison mit einem vollen Erfolg abschließen würden.“

Vorschau

Am Freitag wartet zum Saisonabschluss in Pinkafeld ein Gegner, der die Draßburger schon zuhause voll gefordert hatte. Zwar behielten die Draßburger mit 3:2 die Oberhand, doch die Südburgenländer agierten in Draßburg absolut auf Augenhöhe. Dominik Kovacs wird aufgrund seines Ausschlusses gegen Ritzing natürlich genauso fehlen wie der langzeitverletzte Fabian Kornholz. Bei Pinkafeld werden Michi Pahr, Dominik Luif, Christian Plank und Christoph Saurer zurückkehren, während im Gegenzug Dominik Sperl und Gabor Hart fehlen werden. Unsicher blieben zu Wochenbeginn die Einsätze von Florian Prochazka und Niko Nagy.