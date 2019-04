Der ASV Draßburg hat die „Pflichtaufgabe im Südburgenland erledigt. Mit Mühe, aber doch hochverdient, wie auch der Sportliche Leiter des ASV Thomas Mandl nach dem Spiel meinte: „Wir waren über 90 Minuten absolut tonangebend und hatten 14 Eckbälle für uns zu verbuchen. Ein absolut verdienter Sieg, auch wenn er erst so spät fixiert worden ist.“

Sein Gegenüber bei Kohfidisch war nicht ganz der Ansicht: „Ein Remis wäre das gerechte Ergebnis gewesen“, sagte der Sportliche Leiter von Kohfidisch Paul Toth und fand Zustimmung beim Obmann-Stellvertreter Sascha Krutzler: „Dieses Spiel hatte sich keinen Verlierer verdient.“ Schon vor der Pause jede Menge Chancen für die Gäste. Die Größte: Christopher Pinter umspielte Kohfidisch-Goalie Rene Wagner und wollte nochmal aufspielen, doch sein Pass fand keinen Abnehmer. Kohfidisch, taktisch sehr diszipliniert ließ sich nicht entmutigen und gab den schnellen Offensivkräften der Gäste keine Räume. Nach der Pause überspielte Klaus-Peter Puhr den Tormann, doch auch er brachte das Leder nicht im Gehäuse unter. Auch Patrick Handler, der nach langer Verletzung sein Comeback feierte, durfte ran, doch auch sein Abschluss fand nicht den Weg ins Tor. So blieb es einem Verteidiger überlassen für den viel umjubelten Sieg zu sorgen: Der seit Wochen in Überform agierende Lukas Kornholz verwandelte einen Eckball direkt zum 1:0 und ließ die mitgereisten Draßburg-Fans jubeln.

Vorschau: Praktisch gesehen können die Draßburger am Freitag gegen Markt Allhau (ab 19.30 Uhr) den „Meisterschaftssack“ schon zumachen. Der 15 Punkte-Vorsprung plus das imposante Torverhältnis von 58:18 sollten Holger Knartz und Kollegen bei einem Sieg gegen die Südburgenländer uneinholbar für die Konkurrenz machen. „Auch wenn unser nächster Gegner noch gegen den Abstieg kämpft: Wir sind absolut fokussiert darauf, den vermutlich meisterschaftsentscheidenden Sieg einzufahren“, so Draßburgs Mandl. Der zuletzt wochenlang fehlende Dominik Kovacs ist diese Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.