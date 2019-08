Die WM-Reise war für ASKÖ Neudörfl-Spieler Luka Wraber nach einem Auftritt bereits wieder zu Ende. Gegen den Ukrainer Artem Pochtarew verlor der gebürtige Wiener Neustädter in drei Sätzen. Im entscheidenden dritten Durchgang gab Österreichs Nummer eins dabei sogar einen 10:7-Vorsprung aus der Hand. „Klar war ich nach dem Match enttäuscht, da ich nicht ganz – beziehungsweise nicht in den entscheidenden Momenten – auf meinem Level gespielt habe“, ärgert sich Wraber, der seiner Form von Juni etwas hinterherläuft.

badmintonphoto.com Luka Wraber kassierte in der ersten WM-Runde eine knappe Niederlage.

Allerdings machten dem 28-Jährigen in den Tagen vor der Weltmeisterschaft die Nebenhöhlen zu schaffen, weshalb Wraber bei den Titelkämpfen auch konditionell nicht auf der absoluten Höhe war. „Darauf will ich mich aber nicht ausreden. Mein Gegner hat es einfach gut gemacht in der letzten Satzhälfte“, analysiert Wraber, der aber weiß, dass mehr möglich gewesen wäre.

In Sachen Olympia-Quali war das frühe Aus freilich ein Rückschlag. Die nächsten Aufgaben in der Ukraine und Belgien werden allerdings auch nicht leichter. In der Ukraine trifft Wraber in Runde eins auf den Bronzemedaillengewinner der European Games Raul Must (Estland). „Ich freue mich auf diese Herausforderungen und bin schon gespannt, ob ich mich bis dahin wieder so weit steigern kann, dass ich solche Kaliber schlage“, blickt Wraber auf die nächsten Einsätze.