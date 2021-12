Weg zum WM-Titel führte über Wraber

Luka Wraber ist im spanischen Huelva nach 2018 zum zweiten Mal in seiner Karriere in die zweite Runde der Weltmeisterschaft eingezogen. Gegenwehr gab es dieses Mal keine, da sein Gegner Shesar Hiren Rhustavito wie der Rest des indonesischen Nationalteams, kurzfristig auf einen Start verzichtet hat. Offizieller Grund: die Omikron-Variante des Coronavirus. In der zweiten Runde musste sich der ASKÖ Neudörfl-Spieler so klar wie selten zuvor in seiner Karriere mit 4:21 und 8:21 gegen Loh Kean Yew aus Singapur geschlagen geben. „Meine erste Reaktion nach dem Match war, dass ich gerade das schwierigste Spiel meiner Karriere hinter mir habe. Ich habe mich im zweiten Satz eine Spur besser bewegt und dadurch ein paar Punkte mehr erspielt. Das Verrückte ist, dass ich keine schlechte Leistung gezeigt habe. Ich kann Lohs Level 5 – 10 Ballberührungen halten, wenn ich am Maximum spiele, dann setzt er aber einen drauf und ich komme nicht mehr mit“, resümiert Österreichs Nummer eins nach dem Spiel.

Der Singapurer gab im ganzen Turnier nur einen Satz ab und das gegen den frisch gebackenen Olympiasieger Viktor Axelsen aus Dänemark. Im Achtelfinale besiegt er den WM-Dritten von 2019 noch klarer als Wraber mit 21:4 und 21:7 und setzt völlig neue Maßstäbe, was Physis und Explosivität angeht. Für Wraber war es nach 2014 gegen Chen Long und 2018 gegen Kento Momota das dritte Mal, dass er dem späteren Weltmeister unterlag.

In der Woche vor der Weltmeisterschaft hat der Heeressportler die richtungsweisende Entscheidung getroffen, in Zukunft wieder ausschließlich Einzel zu spielen. „Es war ein sehr interessanter und lehrreicher Ausflug ins Mixed-Dppel in den letzten Monaten und ich habe allgemein sowie auch fürs Einzel viel mitnehmen können. Ich war ehrlich gesagt kurz davor zu wechseln, habe mich aber am Ende dennoch für meine erste große Liebe – das Herren-Einzel – entschieden.“

Das nächste Ziel ist die EM im April, aber auch davor wird der 31-Jährige einen intensiven Turnierplan verfolgen. Mittelfristig hat er sich große Ziele gesteckt: „Ich möchte meine beste Weltranglistenplatzierung übertreffen und mich in die Top-50 der Welt spielen, sowie erstmals bei den am höchsten dotierten Turnieren starten können. Weiters motivieren mich Multisportevents enorm, weshalb klare Ziele die European Games 2023, sowie die Olympischen Spiele 2024 sind“, meint der Weltranglisten-88.