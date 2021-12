Wraber bei WM weiter

Luka Wraber steht zum zweiten Mal in seiner Karriere bei der Weltmeisterschaft in der Runde der letzten 32. Der Weg dorthin war für den ASKÖ Badminton Neudörfl-Spieler vergleichsweise einfach. Gegner Shesar Hiren Rhustavito (Weltranglisten-23.) konnte bei den Titelkämpfen im spanischen Huelva nicht zur Auftaktpartie antreten. Das erste Mal schaffte es Österreichs Nummer eins im Jahr 2018 in die zweite WM-Runde. Damals schlug er den Türken Emre Lale.

Nun steht der 31-Jährige ein weiteres Mal unter den Top 32 der Welt. Viele hätten nun mit einem Duell mit dem dänischen Olympiasieger und Weltranglistenzweiten Viktor Axelsen gerechnet. Gegen den späteren Goldmedaillengewinner spielte Wraber schon in Tokio (12:21, 11:21). Das Wiedersehen machte Kean Yew Loh zunichte. Der Singapurer schlug Axelsen mit 14:21, 21:9, 21:6. Der Weltranglisten-22. galt im Duell mit Wraber (Nummer 92) als klarer Favorit. Das Sechzehntelfinale fand nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe aus.