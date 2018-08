Die Rohrbach Crazy Geese stehen in den Play-offs der Regionalliga Ost. Beim vorletzten Doubleheader der Saison lösten die Burgenländer das Ticket schlussendlich sogar mit Stil, nämlich mit zwei Siegen.

Die Ausgangslage im Heimspiel gegen die Vienna Mets: Ein Split würde den Gänsen wohl zum Einzug in die Play-offs genügen, dann hätte es am letzten Spieltag schon ein Husarenstück der Schwechat Blue Bats gebraucht, zwei Siegen und Rohrbach ist fix durch. Mit diesem Wissen, aber ohne Starting Pitcher Jürgen Schneeberger, gingen die Hausherren in das Match gegen die Wiener.

Doch Christian Suchard vertrat Schneeberger würdig, ließ die Mets nicht zur Entfaltung kommen. Nach vier Innings stand es 2:2, ehe den Gänsen im fünften Durchgang der Durchbruch gelang – zehn Punkte, 12:2, der erste Sieg im Trockenen. Im Import-Pitching-Match übernahm Coach Ben Miller die Verantwortung beim Werfen, zuerst mit mäßigem Erfolg. Nach vier Innings führten die Wiener mit 7:2. Doch in der zweiten Phase des Matches bewiesen die Gänse wieder ihre Comebackqualität. Die Geese verkürzten auf 7:8 und scorten im letzten Inning noch zwei Runs zum Sieg – damit waren die Play-offs in der Tasche!