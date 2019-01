Es war das vierte Burgenland-Derby in der 2. Bundesliga in dieser Saison und zum vierten Mal verließen die Mattersburg den Court als Gewinner. Beim klaren 94:65-Auswärtserfolg hatten die Mannen von Coach James Williams nie wirklich zu kämpfen.

Mit einem 28:9 im dritten Spielabschnitt erteilten der BKM Aufsteiger BBC Nord sogar noch eine gratis Lehrstunde. „Da haben wir richtig gut gespielt. Insgesamt ist der Sieg ganz wichtig für den Verein. Nummer eins im Burgenland zu sein ist natürlich super“, ist Obmann Corey Hallett beim BVZ-Gespräch die Freude über den Status quo in der 2. Bundesliga ins Gesicht geschrieben.

Defense-Fokus am Weg in die Play-offs

Als kleines Extra-Zuckerl buchten die Rocker auch als erstes Team der zwei höchsten Ö-Spielklassen ihr Play-off-Ticket. Und das sieben Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs: „Das ist ganz interessant und ganz nett, wenn man das schreiben kann auf unserer Website oder in der Zeitung“, weiß Hallett aber, dass es ein Preis ohne Wert ist. Allerdings fällt für die nächsten Spiele dadurch etwas der Druck ab.

Dies kann freilich positiv wie negativ wirken. Fest steht: Auf die Rocks kommen keine einfachen Wochen zu. Zunächst geht es nach Salzburg. Gegen BBU haben die Mattersburger eine ihrer bisherigen zwei Liga-Niederlagen kassiert. „Das schmerzt immer noch“, hat Hallett die Niederlage vom November nicht vergessen: „Das war sicher unsere schlechteste Partie. Wir haben dann noch auswärts gegen Dornbirn verloren, die sind alles andere als schlecht. Aber daheim gegen Salzburg – das hätte nicht passieren dürfen.“

Nach der offenen Rechnung gegen den Tabellennachzügler warten aber ganz andere Kaliber: Zunächst der zuletzt so starke Erzrivale aus Mistelbach, dann der Tabellenzweite aus Villach. Im weiteren Verlauf des Grunddurchgangs gibt‘s unter anderem auch die Match-ups gegen Dornbirn und die Basket Flames.

„Es kommen keine einfachen Wochen auf uns zu“, weiß Hallett, der dennoch positiv gestimmt ist: „Genau in dieser Phase haben wir in der Hinrunde sehr gut gespielt.“ Wichtig wird sein, dass alle Spieler wieder fit sind: Gary Ware kehrte gegen Eisenstadt nach drei Spielen Auszeit wieder zurück und zeigte sich, wie gewohnt, in Trefferlaune (mit 21 Punkten Topscorer). Dafür fiel „Denker und Lenker Claudia Vancura krankheitsbedingt aus“ (O-Ton Hallett).

Wichtig wird auch sein, dass die Rocks spielerisch noch besser werden. Offensiv liegen die Mattersburger an zweiter Stelle, in der Defensive auf Position drei. Wo gibt es noch Steigerunspotenzial? „In der Offensive werden wir, glaube ich, keine Probleme bekommen. In der Defensive haben wir immer wieder drei, vier Minuten, wo wir mit dem Kopf irgendwo anders sind. Das kann dann in den Play-offs auch anders ausgehen.“