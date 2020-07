Zweckoptimismus, gepaart mit etwas Galgenhumor klang bei Rocks-Obmann Corey Hallett beim BVZ-Telefonat am Dienstagnachmittag durch. Nach den Auswirkungen der Coronapause hat der Verein nun auch mit dem Aus der Commerzialbank zu kämpfen. Die Bank war von Beginn an ein finanzieller Förderer der Rocks. Auch das Vereinsgeld lag auf einem Commerzialbank-Konto. „Viel schlimmer kann es die nächsten Jahre, glaube ich, nicht mehr kommen“, hört man bei Hallett den Galgenhumor, doch der Zweckoptimismus überwiegt. Während ein paar Meter weiter – im Pappelstadion – die Zukunft mehr als unsicher scheint, wird in der Neuen Mittelschule in der kommenden Spielzeit sicher wieder 2. Liga-Basketball zu sehen sein – sprich wenn Corona eine Saison überhaupt zulässt.

Während die Spielzeit 2020/21 durchfinanziert ist, wird die weitere Zukunft durch die Commerzialbank-Causa nicht einfacher. Die Rocks-Sponsoren kommen aus dem Bezirk oder der Region. Einige von ihnen wickelten die Bankgeschäfte ebenfalls über die Commerzialbank ab. Die langfristigen Folgen sind hier noch schwer absehbar. „Die ersten Rückmeldungen waren sehr positiv. Wir sind ein sehr familiärer Verein, werden jetzt noch näher zusammen rücken. Corona und das Aus der Commerzialbank trifft uns hart, aber aufgeben werden wir sicher nicht“, verspricht Hallett.

Die fehlende finanzielle Unterstützung der Commerzialbank soll mit neuen Geldgebern kompensiert werden. Gerade in Sachen Sponsoring unternahmen Hallett und sein Vorstandsteam in den letzten eineinhalb Jahren, große Bemühungen: „Ich glaube schon, dass wir für Sponsoren attraktiv sind“, zumindest wenn jemand die Vereinsarbeit mit Kindern unterstützen möchte. Diese genieße laut Hallett höchste Priorität beim Verein. Das Sichern des Nachwuchsspielbetriebs kam in den den letzten Wochen und Monaten auch vor der Saisonplanung für die 2. Liga. „Und das wird auch so bleiben“, stellt Hallett die Jugend an erste Stelle.

„Vielleicht ist das die Chance, dass wir in Zukunft zusammenarbeiten – wir, der SV Mattersburg und andere Vereine.“ Rocks-Obmann Corey Hallett

Diese Herangehensweise brachte es in diesem Sommer mit sich, dass die Rocks mit der Kaderplanung für die 2. Liga relativ spät dran sind. „Mündliche Zusagen gibt es schon, aber ich möchte nichts sagen, bevor es nicht schriftlich ist. Bis Ende der Woche sollte es etwas geben“, kommentierte Hallett auf Nachfrage. In welcher Dimension die Einschnitte für die Spieler und den gesamten Verein nach dem Commerzialbank-Aus sind, wollte Hallett nicht verraten.

Betroffen sind freilich nicht nur die Rocks, sondern auch andere Sportvereine, vor allem eben Rocks-Nachbar SV Mattersburg. „Ich war im Pappelstadion oft zuschauen. Es wäre sehr schade für Mattersburg und das Burgenland, wenn es keinen Bundesligaverein mehr geben würde. Es wäre auch schade für die Kinder, wenn es in Mattersburg keinen Fußballverein mehr geben würde“, hofft Hallett, dass die Krise auch etwas gutes hat: „Es ist nicht einfach für den Sport aktuell. Vielleicht ist das die Chance, dass wir in Zukunft in irgendeiner Form zusammenarbeiten – wir, der SV Mattersburg und andere Vereine. Aber zuerst müssen wir uns auf unsere eigenen Sorgen konzentrieren“, versucht Hallett Optimismus zu versprühen – für den Zweck einer positiveren Zukunft.