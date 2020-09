„Ein Upgrade“, kommentiert Obmann Corey Hallett den Transfer von Florian Duck nach Mattersburg. Der 30-Jährige war in der abgelaufenen Saison Kapitän der Traiskirchen Lions. Beim Tabellenneunten der abgebrochenen Superliga war der Guard aber kein Stammspieler, brachte es in der letzten Spielzeit auf 1,2 Punkte im Schnitt.

Bei den Rocks wird der Guard natürlich mehr Praxis bekommen und soll die Abgänge auf dieser Position zumindest kompensieren. Felix Reimann wechselt, wie berichtet, zu Landesligist Eisenstadt. Auch Philipp Germ wird die Rocks verlassen. „Mit ihm konnten wir uns nicht einigen“, bedauert Hallett. Germ wird mit den Basket Flames in Verbindung gebracht.

„Es ist jedenfalls keine Option nicht mitzuspielen, weil dann verlieren wir die Lizenz für die 2. Liga und das würde das Ende der Existenz des gesamten Vereins bedeuten.“Rocks-Obmann Corey Hallett stellt trotz Unsicherheiten den Ligastart nicht in Frage.

Am kommenden Dienstag steht der erste Probegalopp dieser Saison am Programm. Die Rocks gastieren bei Superligist BC Vienna (Startzeit offen). Vielleicht ist es auch schon die Generalprobe für den Cup gegen Salzburg am 19. September. Denn ein geplanter Test gegen einen ungarischen Verein fällt aufgrund der Reisebeschränkungen aus. „Wir schauen natürlich, dass wir noch einen zweiten Testspielgegner bekommen, aber das ist in Zeiten von Corona nicht so einfach“, hält Hallett fest.

Nicht so einfach werden auch die Heimspiele in der kommenden Saison. Das Präventionskonzept liegt derzeit bei der Gemeinde. Hallett geht zumindest davon aus, dass eine begrenzte Anzahl an Fans in die Halle dürfen. „Das, was die Atmosphäre in der Sporthalle ausmacht – die Stimmung – wird es in dieser Saison so nicht geben“, befürchtet Hallett. Für die Stimmung ist in erster Linie der Rocks Block verantwortlich. Wie die Hardcore-Fans der Rocks anfeuern dürfen, steht in den Sternen – Abstand muss gehalten werden.

Näher dürfen sich nur die Akteure am Feld kommen. Damit hier nichts passiert, führen die Rocks laufend Fiebermessungen durch. Einen verpflichteten Coronatest gibt es nur vor einem Cupspiel gegen einen Erstligisten. Hallett zweifelt jedenfalls, dass die Saison bis zum Schluss durchgezogen werden kann: „Das werden wir sehen. Es ist jedenfalls keine Option nicht mitzuspielen, weil dann verlieren wir die Lizenz für die 2. Liga und das würde das Ende der Existenz des gesamten Vereins bedeuten – das gehört auch einmal gesagt.“