Nach Claudio Vancura, Jan Nicoli, Florian Duck und Tobias Winkler verlängerten die Rocks mit der nächsten Stütze für die kommende Saison. Marko Solodo wird weiterhin die Dress der Mattersburger tragen. „Marko weiß einfach, worum es geht und bringt viel Spielintelligenz mit. Er ist für uns eine immens wichtige Personalie, wir sind froh, dass er mit uns in seine bereits fünfte Spielzeit geht“, freut sich der spielende Obmann Corey Hallett.

Der 1,95 Meter große Defensivspezialist erzielte in der abgelaufenen Saison sieben Punkte, fünf Rebounds und drei Assists pro Partie. Weiter an Bord sind die beiden Lokalmatadore Marco Jaitz und Niki Bugnyar. Beide sollen noch mehr Verantwortung übernehmen, genauso wie der spielende Nachwuchskoordinator Fabian Poremba und Youngster Noah Ottenschläger, der in seine zweite Saison geht.