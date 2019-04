Drei Viertel taten sich die Mattersburg Rocks richtig schwer. Die Wörtherseepiraten führten gegen den Grunddurchgangssieger zwischenzeitlich sogar mit sieben Punkten. „Sie sind eine gute Mannschaft und haben um ihr Leben gespielt“, zollt Rocks-Obmann Corey Hallett den Kärntner Respekt, genauso wie seiner eigenen Mannschaft: „Aber bei uns ist nie Panik oder Unruhe aufgekommen und ich glaube, das sagt schon einiges.“ Die Burgenländer gewannen den letzten Abschnitt mit 30:12, fuhren somit doch noch einen 83:70-Erfolg ein. In der Viertelfinal-Serie stellten die Rocker auf 2:0 – Halbfinale, Mattersburg im Anrollen!

Dort geht es gegen einen alten Dauerrivalen: UBC Sankt Pölten. Die Cracks aus der NÖ Landeshauptstadt erlebten eine durchschnittliche Saison. Umso überraschender kam da der klare 2:0-Erfolg über die Dornbirn Lions. Allerdings nur auf den ersten Blick, denn Ander Arruti Portilla – Go-To-Guy der Löwen – fehlte verletzt. So sind die Sankt Pöltner dort, wo sie fast immer sind, mittendrin im Titelkampf.

„Wir waren gegen Wörthersee weit weg von unserem besten Spiel, haben dennoch mit 2:0 gewonnen.“ Corey Hallett weiß um die Stärke seiner Rocks, will nun den nächsten Schritt gehen.

In den letzten Partien der Post Season hatten die Mattersburger gegen die Sankt Pöltner das Nachsehen. Im Finale 2016 gewannen die Niederösterreicher mit 2:0, im Halbfinale 2017 mit 2:1. Von offenen Rechnungen will Hallett zwar nichts wissen, aber er gibt zu: „Diese Spiele sind vielleicht schon noch in den Köpfen des ein oder anderen Spielers.“ Für das Halbfinale, die Serie beginnt am Samstag (19 Uhr) mit einem Heimspiel, ist der BKM-Häuptling jedenfalls zuversichtlich: „Wir waren gegen Wörthersee weit weg von unserem besten Spiel, haben dennoch klar mit 2:0 gewonnen. Diese Woche wollen wir den nächsten Schritt gehen.“

Rocker setzen auf Kontinuität

Klar ist: Die Mattersburger Tugend, die viel besagte Teamchemie, ist auch das Ass der Sankt Pöltner. Schlüsselspieler, wie Martin Speiser, Lukas Böck, Paul Koroschitz oder Christoph Böck-Koroschitz tragen seit vielen Jahren das UBC-Dress. Dazu kommen mit Nico (19) und Steven (20) Kaltenbrunner zwei ganz heiße Young Guns, die in ihrer Form zwar noch schwanken, aber jederzeit das Zünglein an der Waage sein können.

„Es gibt sicher einige Teams, die vom Budget her vor uns oder Sankt Pölten liegen. Wir stehen beide nicht im Halbfinale weil wir am Papier die beste Mannschaft haben“, verweist Hallett auf zwei eingeschworene Einheiten: „Wir wissen, wie gefährlich Sankt Pölten ist, wir wissen aber auch wie gut wir sind. Und egal, wie das Ganze in den nächsten Wochen ausgeht, wir wollen den Kader im Sommer auf alle Fälle zusammenhalten“, verspricht Hallett.