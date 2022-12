BBC Nord Dragonz: Konstanz als Rezept

Werbung

Die ersatzgeschwächten Gunners wurden nach dem Tip-Off von topmotivierten Eisenstädtern empfangen. Zuletzt für eher verschlafene Anfangsphasen in der Kritik legten die Eisenstädter gleich zu Beginn mit hohem Druck los und erwischten die Oberwarter mehrfach auf dem falschen Fuß. Im gut gefüllten Allsportzentrum lag auch von Beginn an Derby-Stimmung in der Luft. Die Drachen wollten die „großen“ Oberwarter ärgern, diese sich wiederum gegen die Liga-Neulinge keine Blöße geben. Demnach entwickelte sich ein Match auf Augenhöhe mit zahlreichen Führungswechseln.

Die beiden defensiv-orientierten Teams schenkten einander nichts und machten einander das Punkten schwer. Beim Stand von 32:37 war zur Halbzeit noch alles offen. Nach dem Seitenwechsel gingen die Drachen mit einem Dreier von Kyran McClure und gleich darauf einem zweiten von Petar Cosic mit 50:46 in Führung und gaben den Vorsprung bis zum Buzzer nicht mehr her. Auch wenn die Oberwarter kämpften und dranblieben, ließen die Eisenstädter keine unnötigen Punkte zu und setzten sich schließlich klar und verdient mit 78:70 durch.

„Teamwork makes the dream work“

Den Sieg schulterte dabei die gesamte Mannschaft. Top-Scorer war einmal mehr Nick Allen mit 18 Punkten, er hält damit schon in seiner ersten Saison bei über 200 Punkten in der Superliga. Auch Kyran McClure war gegen die Gunners nach eher durchwachsenen Matches wieder treffsicher und mit 17 Punkten und neun Assists brandgefährlich. Routinier Petar Cosic war mit elf Punkten ebenfalls zweistellig, Lukas Knor mit neun knapp nicht. Ognjen Drljaca und Sebastian Kunc versenkten zudem zwei wichtige Dreier.

Auch unnötige Turnovers blieben aus, überdurchschnittliche 80 Prozent der Freiwürfe landeten im Korb. Kurz gesagt: Die immer wieder geforderte Konstanz brachten die Drachen am Samstag über 40 Minuten aufs Parkett. Die Oberwarter waren dagegen teilweise zu schleißig, sinnbildlich ist dabei ein verpatzter freier Dunk von Top-Scorer Derek Hanes — der sich mit 29 Punkten sonst nichts zuschulden kommen ließ und der beste Mann am Platz war.

Die Bilanz von Coach Felix Jambor fällt entsprechend zufrieden aus: „Ich bedanke mich bei der ganzen Mannschaft, dass sie nach den schweren letzten Spielen so eine Moral gezeigt hat. Wir haben in den gesamten 40 Minuten Herzblut und Einsatz gezeigt, und haben es auch geschafft offensiv und defensiv zu exekutieren.“ Großer Dank gebühre auch den Fans, die ihr Team lautstark unterstützt haben. Mit ihrer konstanten Leistung über die gesamte Spielzeit haben die Drachen eine ihrer Schwächen diesmal zur Stärke umgekehrt.

General Manager Roland Knor haben die Dragonz damit „ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht. Damit habe ich nicht gerechnet. Wenn man diesen Erfolg nicht feiert, was dann? Beide Teams haben die gewohnt starke Defensivleistung gezeigt. Wir haben deutlich weniger Punkte zugelassen, als Oberwart sonst durchschnittlich macht., war der oberste Drache bei der Analyse wunschlos glücklich.

Lange Gesichter bei den Gunners

Gunners-Coach Horst Leitner zeigte sich nach der Pleite noch zu Wochenbeginn kritisch: „Wir waren am Ende des Tages nicht diszipliniert genug und haben alle notwendigen Dinge nicht umgesetzt. Uns fehlte es an der Konzentration, denn nur nach dem Motto ‚Lust und Liebe‘ geht´s nicht. Eisenstadt hat sich im Gegenzug in einen Rausch gespielt, der ihnen viel Kraft gegeben hat.“ Besagter Rausch trat speziell ab dem dritten Viertel auf, bis dorthin lagen die Eisenstädter nämlich noch zurück.

Freilich spielten bei der Gunners-Niederlage auch die Ausfälle eine Rolle. Mit Basti Käferle (krank), Rob Howard und Edi Patekar (verletzt) fehlten drei Starter. Leitner: „Klar war das auch ein Faktor, aber das hilft alles nix“, wollte er die Ausfälle nicht als Ausrede gelten lassen. Bereits am Mittwoch folgte die zweite Begegnung der rot-goldenen Top-Vereine, diesmal im Cup-Viertelfinale. Gespielt wurde nach Redaktionsschluss, einen Bericht und Fotos von Derby Nummer zwei finden Sie online auf bvz.at