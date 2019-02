Es wird das Spiel des Grunddurchgangs: In der Mattersburger Sporthalle treffen die Rocks (Samstag, 18 Uhr) auf die Villach Raiders. Der Gewinner der Partie ist Tabellenführer und hat die besten Chancen als Erster in die Play-offs zu gehen. „Wir freuen uns vor allem, endlich mal wieder daheim zu spielen, das letzte Match war am 6. Jänner. Das ist schon sehr lange her“, grinst der spielende Rocks-Obmann Corey Hallett.

Vor den eigenen Fans haben die Mattersburger auch etwas gut zu machen, denn am Samstag verloren die Rocker ausgerechnet auswärts gegen Erzrivalen Mistelbach (69:77). „Es schmerzt, weil sehr viele Fans aus Mattersburg mitgekommen sind“, gesteht Hallett. Zuvor gab es acht Erfolge in Serie, da war klar, dass irgendwann ein kleiner Rückschlag folgen muss. Die Gründe waren auch schnell gefunden. Bei den Freiwürfen und Lay-ups gönnten sich die Mattersburger einfach zu viele Aussetzer. „Ich mache mir nach der Niederlage nicht viele Sorgen, wir haben uns selbst geschlagen“, blickt Hallett bereits auf das Villach-Spiel.

„Wenn man ihm zusieht, glaubt keiner, dass er 51 ist.“ Mattersburg-Obmann Corey Hallett über Comebacker Joey Vickery, der nach einem Jahr zurück im Kader ist.

Die Kärntner sind am Papier der schärfste Konkurrent im Kampf um den Meistertitel und sind dennoch eine Unbekannte, haben in den letzten Zügen der Transferzeit noch einmal am Personalsektor zugeschlagen. „Wir wissen noch nicht genau, wie sie im Aufbauspiel agieren werden“, erzählt Hallett. Aber die Mattersburger haben ihre Vereinslegende entgegenzusetzen. Der 51-jährige Joey Vickery gab gegen Mistelbach sein Comeback, kam in 20 Minuten auf neun Punkte. „Werfen kann er, das ist keine Frage“, schmunzelt Hallett: „Und im Englischen sagen wir: age ist nothing as a number. Wenn man ihm zusieht, glaubt keiner, dass er 51 ist.“ Mit seiner Erfahrung soll sich Vickery im Trainings vor allem um die jungen Spieler kümmern, Philipp Germ und Sebastian Khünl-Brady auf das nächste Level heben.

Neben Vickery ist auch Felix Reimann nach seinem Auslandssemester in Dänemark wieder Teil des Rocks-Kaders. Im Gegenzug wird Marko Soldo in der entscheidenen Meisterschaftsphase nicht zur Verfügung stehen, absolviert Uni-Zeit in Kroatien. „Seine Entscheidung“, kommentiert Hallett kurz.

Also auch vor dem absoluten Kracher der Liga gibt es einige Fragezeichen. Von der These, dass der Sieger auch automatisch zum Topfavorit auf den Meistertitel wird, hält Hallett hingegen wenig. „Das möchte ich nicht sagen, aber ich bin froh, dass wir auch aufgrund der Niederlage, etwas Druck haben. In vier Wochen haben wir in den Play.offs bei jedem Spiel einen Haufen Druck.“