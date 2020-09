Am Dienstag hätten die Mattersburg Rocks gegen den BC Vienna getestet. Das Vorbereitungsspiel fiel aus, weil sich bei den Bundeshauptstädtern das Coronavirus breit machte. Rocks-Obmann Corey Hallett ist in erster Linie froh, dass der Fall nicht nach dem Testspiel auftrat. Denn dann hätte der Behördenweg auch für die Rocks Fahrt aufgenommen.

So gehen die Rocks nur mit einem internen Test in die Spielzeit. „Das hatte ich in meiner Karriere auch noch nie“, ist Hallett schon nachdenklich, wie lange die Saison überhaupt laufen wird: „Ich habe ein richtig ungutes, schlechtes Gefühl. Es kostet Geld, wenn du den Betrieb wieder hochfährst, wenn jetzt wieder abgedreht wird, gibt dir dieses Geld keiner mehr zurück“, ärgert Hallett die aktuelle Unsicherheit: „Beim Ampelsystem kennt sich aktuell keiner aus. Meiner Meinung nach ist das für die Fische.“

„Es ist mehr Aufwand und weniger Geld. Das ist keine gute Kombi.“

Zottl Corey Hallett hofft die ganze Saison auf Korbjagd gehen zu können.

Corey Hallett über die neuen Voraussetzungen aufgrund von Corona. Gegen Salzburg sollen 200 Fans in die Halle dürfen.

Bleibt die Corona-Situation einigermaßen stabil, dann steigt am Samstag (18 Uhr) die erste Cup-Runde gegen Salzburg. Gespielt wird in Mattersburg. Und das Präventionskonzept der Rocks ist rechtzeitig fertig. 200 Fans dürfen beim Saisonstart in die Halle unter strengen Sicherheitsmaßnahmen: Abstand halten, Maskenpflicht bis zum Sitzplatz und keine Stehplätze. Eine Abendkassa wird es geben, doch die Rocks bitten an sich, das Ticket online zu sichern (mehr dazu auf rocks.at). „Wir wollen damit Schlangen am Eingang vermeiden“, erklärt Hallett, der „ehrlich keine Ahnung hat“, was seine Mattersburger gegen Salzburg sportlich erwartet. Favorit sind sicher die Rocks, die sich in den letzten Jahren gegen 2. Liga-Underdog Salzburg aber immer mal wieder schwertaten, Niederlagen inklusive.

Fest steht, dass die Wirschaftlichkeit unter den Corona-Maßnahmen leidet. „Es ist mehr Aufwand und weniger Geld. Das ist keine gute Kombi“, philosophiert Hallett, aber eben immer noch besser als gar nichts. Die Einnahmen aus hoffentlich möglichst vielen 2. Liga-Spielen soll dann wiederum dem Nachwuchs zu Gute kommen, der hat bei den Rocks bekanntlich höchste Priorität.