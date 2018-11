Jan Nicoli versenkt auch den zweiten Freiwurf und lässt die Mattersburg Rocks über einen dramatischen Sieg in Villach jubeln. Als der Italiener traf, lief nämlich bereits die zweite Overtime. Das Spitzenspiel war an Spannung kaum zu überbieten, brachte auf der anderen Seite aber auch wenig Überraschendes. Unterm Korb waren die „Big Men“ Corey Hallett und Georg Ware die wichtigsten Punktelieferanten der Burgenländer. In der Zone machten die Rocker auch doppelt so viele Punkte, wie der Tabellendritte (60:30). Die Villacher trafen dafür aus der Distanz, wie sie wollten, versenkten 18 von 39 Drei-Punkt-Versuchen.

Villachs Dreier fallen wie reife Früchte

Für Obmann Hallett steht nach dem Kampfsieg fest: „Wir haben es uns schwerer gemacht, als eigentlich notwendig.“ Im vierten Viertel führten die Mattersburger zwischenzeitlich nämlich schon mit zehn Punkten, kassierten zehn Sekunden vor dem Ende einen Dreier zum 87:87. In der ersten Overtime erlebten die Gäste ein Déjà-vu zum 96:96. „Das waren schon auch Glücktreffer, das muss man sagen“, kann Hallett nach dem Sieg grinsen, weil Villachs Buzzer Beater in der zweiten Overtime nur zum 109:112-Endstand langte.

In Hallett reift nach dem Sieg im Gipfeltreffen die Erkenntnis, dass „wir heuer oben mitspielen können, das ist wichtig für uns und den ganzen Verein.“ Von einem Titel-Dreikampf zwischen Mattersburg, Jennersdorf und Villach will „Air Canada“ aber noch nichts hören: „Das kann man vor der Transfer-Deadline nicht sagen. Wichtig ist: Das wir auf uns schauen und einen gescheiten Rhythmus haben.“